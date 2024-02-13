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        Haberler Gündem Hava Durumu Meteorolojik alarm! Son dakika hava durumu uyarısı! Kuvvetli yağmur ve lodos etkili - 13 Şubat hava durumu

        Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve lodos uyarısı! Bu iller dikkat

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, İç Anadolu ile Doğu Anadolu'nun batısı, Kahramanmaraş, Gaziantep Kilis, Adıyaman çevreleri kuvvetli sağanak yağışlı olacak. Yağışların; Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinde kuvvetli, Antalya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli lodos etkili olacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2024 - 07:29 Güncelleme: 13.02.2024 - 08:03
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