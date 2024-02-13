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        Haberler Gündem Hava Durumu Antalya son dakika | Şiddetli yağış nedeniyle Antalya'da eğitime ara verildi! Kreşler kapatıldı, kuryelere trafiğe çıkma yasağı getirildi

        Şiddetli yağış nedeniyle bir kentimizde eğitime ara verildi!

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından dün "turuncu" alarm verilerek uyarıda bulunulan Antalya'da şiddetli sağanak etkili oldu. Kentte 5 merkez ilçede okullar valilik kararıyla tatil edildi. Kamu kurumlarında çalışan 0-6 yaş arası çocuğu olan kadın kamu personelinin 1 gün idari izinli sayılacağı bildirildi. Motokuryelerin bugün trafiğe çıkması yasaklanırken, evleri ve işyerlerini su bastı, altgeçitler kapatıldı. Okulların tatil edildiği ilçelerde metrekareye 100 kg yağış beklendiği bildirildi. Şiddetli sağanağın bu gece yarısından itibaren etkisini kaybedeceği açıklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 07:25 Güncelleme: 13.02.2024 - 08:47
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        Şiddetli yağış nedeniyle bir kentimizde eğitime ara verildi!
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        Antalya'da, dün akşam başlayan ve gece etkili olan şiddetli yağış nedeniyle 5 ilçede okullar tatil edildi.

        EĞİTİME ARA VE İDARİ İZİN

        DHA'da yer alan habere göre Antalya Valiliği'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada, "İlimizde devam eden olumsuz hava koşulları, sel ve taşkın nedeniyle; 5 merkez ilçemizde (Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa) eğitim kurumlarımızda Hıfzıssıhha kararı gereğince 13.02.2024 Salı günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir.

        "ENGELLİ ÇALIŞALAR, HAMİLELER VE KRONİK HASTALAR"

        Ayrıca olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 merkez ilçemizde kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel 1 gün idari izinli sayılacaktır.

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        SAĞANAK HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

        İlimizde devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle; 5 merkez ilçemizde (Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa) 13.02.2024 Salı günü kamu kurumlarında çalışan 0-6 yaş arası çocuğu olan kadın kamu personelleri 1 gün idari izinli sayılacaktır" ifadeleri yer aldı.

        MOTOKURYELERE İZİN YOK, KREŞLER KAPALI

        Öte yandan olumsuz hava koşulları nedeniyle hizmet veren kreş ve gündüz bakımevleri 1 gün süreyle tatil edilirken, motokuryelerin de trafiğe çıkmasına izin verilmeyeceği duyuruldu.

        "TURUNCU" ALARM VERİLMİŞTİ

        Öte yandan Meteoroloji'den dün yapılan açıklamada, Antalya için "turuncu" alarm verilmişti. Gece saatlerinden itibaren merkez ilçelerinde (Konyaaltı, Döşemealtı, Kepez, Muratpaşa, Aksu, Kemer) çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 kg/m2), batı ilçeleri (Kumluca, Finike, Demre,Kaş) ile gece saatlerinden sonra Serik'te kuvvetli ve çok kuvvetli (40-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor uyarısında bulunulmuştu.

        ETKİSİNİ NE ZAMAN KAYBEDECEK?

        Meteoroloji'nin hava tahmin uyarı haritasında bu gece saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

        ANTALYA KAFİLESİ ALANYA'YA İNDİ

        AA'da yer alan habere göre Antalyaspor kafilesini taşıyan uçak şiddetli yağış nedeniyle Antalya Havalimanı yerine Gazipaşa Havalimanı'na indi. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Samsunspor maçı dönüşü kafilemizi taşıyan uçak Antalya'daki olumsuz hava şartları nedeniyle Alanya Gazipaşa Havalimanı'na inmek zorunda kalmıştır. Kafilemiz, Gazipaşa'dan kara yolu ile Antalya'ya dönecektir." bilgisi verildi.

        KENTTE HAVA TRAFİĞİNDE SORUN YOK

        Öte yandan Antalya Havalimanı'nda olağanüstü bir durumun olmadığı, hava trafiğinin devam ettiği bildirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre ise ev, iş yerleri ve araçlarda yağış nedeniyle mahsur kalan çok sayıda kişi tahliye edildi. Bölgedeki çalışmalar sürüyor.

        KEPEZ'E 280 KG YAĞIŞ DÜŞTÜ

        Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, 24 saatte merkez ilçelerden Kepez'e 280, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yerleşkesine 185, Akdeniz Üniversitesi yerleşkesine 129, Döşemealtı'na 69,5, Serik'e 77 kilogram yağış düştü.

        SALİHİN VARYANT KISMINDA AĞAÇLAR DEVRİLDİ

        Saatteki hızı 45 kilometreyi bulan rüzgar şiddetini arttırırken Konyaaltı Sahili'nde bulunan palmiye ağaçları da rüzgarın etkisiyle sallandı. Sahilin Varyant kısmında bulunan bazı ağaçlar ise devrildi. Şimşeklerin çakmasıyla aydınlanan sahilde rüzgarın da etkisiyle dev dalgalar oluştu.

        BİRÇOK EVİ SU BASTI, ARAÇLAR SÜRÜKLENDİ

        Kent genelinde etkisi giderek arttıran yağmur nedeniyle birçok noktada su baskınları meydana geldi. Park halindeki araçlar yollarda sürüklenirken, birçok evi de su bastı.

        ALT GEÇİTLER ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI

        Alt geçitlerde su seviyesi yükselirken, çok sayıda aracın mahsur kalması sonucu alt geçitler araç trafiğine kapatıldı. Su basan evleri ve araçlarında mahsur kalanları kurtarmak için itfaiye ekipleri müdahalede bulunuyor.

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