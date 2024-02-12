Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 2 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 2 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 2 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyona ilişkin 2 şüpheli, gözaltına alındı.
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