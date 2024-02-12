Şanlıurfaspor, Kocaelispor maçının hazırlıklarına başladı

Açıklamada, ayrıca ligde kalma mücadelesi veren takıma herkesin sahip çıkması istenilerek, birlik ve beraberlik çağrısında bulunuldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Cihat Arslan yönetimindeki antrenman, GAP Vadisi Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.