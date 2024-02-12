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        Şanlıurfaspor, Kocaelispor maçının hazırlıklarına başladı

        ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında 17 Şubat Cumartesi günü Kocaelispor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 23:51 Güncelleme: 12.02.2024 - 23:51
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        Şanlıurfaspor, Kocaelispor maçının hazırlıklarına başladı
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        ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında 17 Şubat Cumartesi günü Kocaelispor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Cihat Arslan yönetimindeki antrenman, GAP Vadisi Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

        Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, taktik çalışmasıyla tamamlandı.

        Açıklamada, ayrıca ligde kalma mücadelesi veren takıma herkesin sahip çıkması istenilerek, birlik ve beraberlik çağrısında bulunuldu.

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