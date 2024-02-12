Son dakika haberi Alper Gezeravcı yurda döndü
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uçağı Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı
Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonunu gerçekleştiren Alper Gezeravcı, 21 gün süren uzay yolculuğunun ardından Türkiye'ye dönüş yaptı.
Türkiye'den ABD'ye giden Cumhurbaşkanlığı'na ait özel uçak ile yurda dönen Astronot Gezeravcı'yı çocuklar Ankara'da ellerinde çiçeklerle karşıladılar. Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleştirdiği 13 deneye ithafen 13 çocuk Ankara'da Gezeravcı'yı karşıladı.
Çocuklarla sohbet eden Alper Gezeravcı, çocukların ona verdiği çiçekleri kabul ederken, onlara elinde getirdiği Türk Bayraklarını hediye etti.
Dün sosyal medya hesabından 'Adam yurda dönüyor' şeklinde bir duyuru yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır astronot Alper Gezeravcı'yı Ankara Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı.
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