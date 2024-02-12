Çanakkale'de 2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma tabya kaderine terk edildi

Bu tabya 2'nci Dünya Savaşı rüzgarlarının estiği bir ortamda Türk askeri tarafından 1938 yılında yapılmıştır. 1'inci Dünya Savaşı ve Balkan Savaşları'na katılmış olan ama o sırada artık askeri envanterden çıkarılmış bulunan Turgut Reis zırhlısının 2 topunun oraya yerleştirilmesiyle oluşturulmuş olan bir tabya olarak karşımıza çıkıyor. Bu tabyadaki toplar 28'lik toplar ve namlu uzunluğu 10 metrelik.