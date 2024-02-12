Trendyol Süper Lig'de kış transfer dönemi 9 Şubat'ta sona erdi. Devre arasının en dikkat çeken transfer operasyonu Galatasaraylı Sacha Boey'in 30 milyon euro ve bonuslar karşılığında Alman devi Bayern Münih'e satışı oldu. Sezonun yaz transfer döneminde de Fenerbahçeli Arda Güler'in İspanyol ekibi Real Madrid'e satılması gündemin 1 numaralı maddesi olmuştu.

Transfermarkt verilerine göre; Süper Lig kulüpleri, yaz ve kış transfer dönemlerinde toplam 164 milyon 340 bin euro satış yaparak bu alanda bir rekora imza attı. Bundan önceki en yüksek satış 2018/2019 sezonunda 139 milyon euro ile gerçekleşmişti.

Sezon Gider Gelir Kâr / Zarar 23/24 167.50 milyon euro 164.34 milyon euro -3.16 milyon euro 18/19 94.67 milyon euro 138.80 milyon euro 44.13 milyon euro 17/18 130.35 milyon euro 133.56 milyon euro 3.21 milyon euro 15/16 108.45 milyon euro 127.13 milyon euro 18.68 milyon euro 22/23 156.09 milyon euro 124.68 milyon euro -31.41 milyon euro 11/12 128.90 milyon euro 92.86 milyon euro -36.04 milyon euro 19/20 76.65 milyon euro 89.50 milyon euro 12.85 milyon euro 16/17 90.63 milyon euro 62.08 milyon euro -28.55 milyon euro 99/00 26.77 milyon euro 55.86 milyon euro 29.09 milyon euro 20/21 64.35 milyon euro 54.66 milyon euro -9.69 milyon euro Kaynak: Transfermarkt

GELİR-GİDER TABLOSU YİNE YEŞİL OLMADI

Transferde satış rekoru kırılırken, ödenen bonservislerde de tarihi zirve görüldü. Kulüpler 164.34 milyon euro transfer geliri elde ederken, 167.50 milyon euro harcadı. Böylece üst üste 4 sezon transfer negatif bakiyeyle kapandı. 17/18, 18/19 ve 19/20 sezonlarında bakiye artıyla kapanmıştı.

EN YÜKSEK BEDELLİ TRANSFERLER Oyuncu Eski Takımı Yeni Takımı Transfer Bedeli Cengiz Ünder Marsilya Fenerbahçe 15.00 milyon euro Mauro Icardi Paris Saint-Germain Galatasaray 10.00 milyon euro Ernest Muci Legia Varşova Beşiktaş 10.00 milyon euro Sebastian Szymanski Dinamo Moskova Fenerbahçe 9.75 milyon euro Fred Manchester United Fenerbahçe 9.74 milyon euro Davinson Sanchez Tottenham Galatasaray 9.50 milyon euro Rodrigo Becao Udinese Fenerbahçe 8.31 milyon euro Dominik Livakovic Dinamo Zagreb Fenerbahçe 6.65 milyon euro Milot Rashica Norwich City Beşiktaş 5.25 milyon euro Kaynak: Transfermarkt

EN ÇOK PARAYI BOEY, ARDA VE SZALAI GETİRDİ

İki transfer döneminde Türkiye'den 3 futbolcu 10 milyon euro'nun üzerinde bonservis bedeliyle kulüplerine gelir sağladı. Boey 30 milyon euro, Arda Güler 20 milyon euro, Attila Szalai ise 12 milyon 300 bin euro karşılığında kulüplerine veda etti.

EN YÜKSEK BEDELLİ SATIŞLAR Oyuncu Eski Takımı Yeni Takımı Transfer Bedeli Sacha Boey Galatasaray Bayern Münih 30 milyon euro Arda Güler Fenerbahçe Real Madrid 20 milyon euro Attila Szalai Fenerbahçe Hoffenheim 11.3 milyon euro Haji Wright Antalyaspor Coventry City 9 milyon euro Bruma Fenerbahçe Braga 6.5 milyon euro Diego Rossi Fenerbahçe Columbus 6 milyon euro Mostafa Mohamed Galatasaray Nantes 5.75 milyon euro Bertuğ Yıldırım Hatayspor Rennes 5.4 milyon euro Cedric Bakambu Galatasaray Betis 5 milyon euro Altay Bayındır Fenerbahçe Manchester United 5 milyon euro Nicolo Zaniolo Galatasaray Aston Villa 5 milyon euro (kiralama) Kaynak: Transfermarkt

EN ÇOK SATIŞ YAPAN FENERBAHÇE, EN ÇOK KÂR EDEN GALATASARAY

Fenerbahçe toplamda 56 milyon 300 bin euro ile oyuncu satışından en fazla gelir elde eden kulüp oldu. Buna karşılık 58 milyon 810 bin euro'luk harcamayla transfer penceresini 2 milyon 510 bin euro eksiyle kapattı. Galatasaray ise 52 milyon 750 bin euro'luk satışa karşın 33 milyon 590 bin euro'yu bonservislere harcadı. Galatasaray, sezonu 19 milyon 160 bin euro transfer karıyla kapatmış oldu.