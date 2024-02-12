Şanlıurfa'da 5 aracın karıştığı kazada 11 kişi yaralandı

Kaza nedeniyle olay yerine 112 Acil Servis ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Konuklu Mahallesi 15 Temmuz Demokrasi Bulvarı'nda henüz sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 54 BM 473, 63 AGG 663, 34 BMF 839, 35 AS 5047 ve 07 BAJ 806 plakalı otomobillerin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

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