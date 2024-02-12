Kayserispor: 0 - Beşiktaş: 0 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Kaysersipor evinde Beşiktaş'ı ağırladı. RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanan mücadele 0-0 berabere bitti.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş hanesine 1 puan ekleyerek 40 puanla 3. sırada bulunan Trabzonspor ile puanları eşitledi. Kayserispor da puanını 29 yaptı.

Süper Lig'de bir sonraki hafta Beşiktaş evinde TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacak. Kayserispor ise deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak. BEŞİKTAŞ PENALTI BEKLEDİ, DEVAM KARARI ÇIKTI Kayserispor - Beşiktaş maçının 56. dakikasında Beşiktaşlı futbolcular penaltı bekledi. Maçın 56. dakikasında Beşiktaş'ın yeni transferi Ernest Muçi'nin ceza alanı üzerinden çektiği şutu savunmadan geri döndü. Pozisyonda topa müdahale etmek isteyen Kayserisporlu oyuncunun yere düşerken topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle Beşiktaşlı oyuncular penaltı bekledi.

REKLAM Beşiktaşlı oyuncular pozisyon sonrası yoğun itirazda bulundu ancak hakem Kadir Sağlam, VAR ile de görüştükten sonra oyunu sürdürdü. KAYSERİSPOR'UN GALİBİYET HASRETİ SÜRÜYOR Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Kayserispor, teknik direktör değişikliğine gitmiş ve takımın başına Burak Yılmaz gelmişti. Ligde en son galibiyetini Ekim ayında alan Kayserispor, Burak Yılmaz'la da istediği sonuçlara ulaşamadı.

Sarı-kırmızılıların ligde kazananamama serisi 9 maça çıktı. Kayserispor son galibiyetini 10 Ekim 2023'te Pendikspor'a karşı aldı. MAÇTAN DAKİKALAR 3. dakikada gelişen Kayseri atağında Gökhan Sazdağı'nın ceza sahası dışından vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Mert Günok'ta kaldı. 21. dakikada ceza alanı dışında topla buluşan Semih Kılıçsoy'un sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti. 29. dakikada gelişen Beşiktaş atağında sol kanattan ceza sahasına giren Muçi'nin yerden sert şutunda, kaleci Bilal Bayazıt topu çeldi. Ceza sahasındaki karambolde topu önünde bulan Cenk Tosun'un vuruşunda, meşin yuvarlak defans oyuncusuna çarparak kornere çıktı. Maçın ilk yarısı golsüz berabere sona erdi.