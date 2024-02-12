Cansu Bektaş ve Gamze Altun'dan altın madalya!
Milli halterci Cansu Bektaş, Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar 45 kiloda, koparmada 75 kilo kaldırarak Türkiye'nin şampiyonadaki ilk altın madalyasını kazandı. Ayrıca Milli halterci Gamze Altun da Bulgaristanda düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonasında 45 kiloda, silkmede 92 kilo kaldırarak Avrupa rekoru kırdı ve altın madalyanın sahibi oldu
Milli halterci Cansu Bektaş, Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar 45 kiloda, koparmada 75 kilo kaldırarak Türkiye'nin şampiyonadaki ilk altın madalyasını kazandı.
Başkent Sofya'da gerçekleştirilen şampiyonanın ilk gün podyuma çıkan Cansu Bektaş, 45 kiloda koparmada 75 kilo kaldırarak birinci oldu.
Öte yandan bu sıklette yarışan diğer milli sporcu Gamze Altun ise 65 kiloluk derecesiyle koparma müsabakasını 5. sırada tamamladı.
İspanya'dan Maria Garcia Rincon 72 kiloluk derecesiyle ikinci, Bulgaristan'dan Mey Nguen Nadezlida 69 kiloluk derecesiyle üçüncü sırayı aldı.
GAMZE ALTUN'DAN HEM REKOR HEM ALTIN MADALYA
Milli halterci Gamze Altun, Bulgaristanda düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonasında 45 kiloda, silkmede 92 kilo kaldırarak Avrupa rekoru kırdı ve altın madalyanın sahibi oldu.