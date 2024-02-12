Cansu Bektaş ve Gamze Altun'dan altın madalya! - Diğer Haberleri

Cansu Bektaş ve Gamze Altun'dan altın madalya! - Diğer Haberleri

Cansu Bektaş ve Gamze Altun'dan altın madalya! Milli halterci Cansu Bektaş, Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar 45 kiloda, koparmada 75 kilo kaldırarak Türkiye'nin şampiyonadaki ilk altın madalyasını kazandı. Ayrıca Milli halterci Gamze Altun da Bulgaristanda düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonasında 45 kiloda, silkmede 92 kilo kaldırarak Avrupa rekoru kırdı ve altın madalyanın sahibi oldu

Habertürk Giriş: 12.02.2024 - 17:38 Güncelleme: 12.02.2024 - 19:27 facebook

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