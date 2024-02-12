Adres yine İzmir! Taksiciye yumruklu saldırıda sıcak gelişme Türkiye geçtiğimiz günlerde İzmir'de Delil Aysal adlı caninin taksi şoförü Oğuz Erge'yi vahşice katletmesiyle sarsılmıştı. Korkunç olayın ardından yine İzmir'de bir taksici saldırıya uğradı. 2 gün önce yaşanan olayda bir taksi sürücüsü aracına aldığı kadın yolcunun arkadaşı tarafından yumruklandı. Saldırganın bugün yakalandığı öğrenildi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 12.02.2024 - 17:03 Güncelleme: 12.02.2024 - 17:06 facebook

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