Adres yine İzmir! Taksiciye yumruklu saldırıda sıcak gelişme
Türkiye geçtiğimiz günlerde İzmir'de Delil Aysal adlı caninin taksi şoförü Oğuz Erge'yi vahşice katletmesiyle sarsılmıştı. Korkunç olayın ardından yine İzmir'de bir taksici saldırıya uğradı. 2 gün önce yaşanan olayda bir taksi sürücüsü aracına aldığı kadın yolcunun arkadaşı tarafından yumruklandı. Saldırganın bugün yakalandığı öğrenildi
İzmir'in Konak ilçesinde taksi şoförü Kaya Özer'i (23) yumruklayıp, darp eden M.A. (26), polis ekiplerince yakalandı.
DHA'nın haberine göre olay, 10 Şubat'ta saat 00.50 sıralarında meydana geldi. Taksici Kaya Özer, bir kadını müşteri olarak aracına aldı.
100 metre kadar gittikten sonra kadın inmek istediğini belirtip, Özer'den durmasını istedi. Kaya Özer, taksinin arkasından koşarak gelen bir kişinin saldırısına uğradı.
DARP RAPORU ALIP ŞİKAYETÇİ OLDU
Yumruk ve tekme darbeleriyle yaralanan Özer, darp raporu alıp, Gültepe Şehit Mehmet Çelik Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu.
Saldırı taksinin güvenlik kamerasına yansırken, polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Şüphelinin M.A. (26) olduğu belirlendi. M.A., bugün saat 15.00 sıralarında Bornova'da saklandığı bir evde yakalanıp, gözaltına alındı.
Kadın yolcunun erkek arkadaşı olduğu bildirilen M.A.'nın, polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.