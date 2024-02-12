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        Şanlıurfa´da zincirleme kaza: 11 yaralı

        ŞANLIURFA´da aynı yöne giden 5 otomobilin karıştığı kazada, 11 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 14:15 Güncelleme: 12.02.2024 - 14:20
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        Şanlıurfa´da zincirleme kaza: 11 yaralı
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        ŞANLIURFA´da aynı yöne giden 5 otomobilin karıştığı kazada, 11 kişi yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde Konuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı yöne giden 63 AGG 663, 34 BMF 839, 54 BM 473, 35 AS 5047 ve 07 BAJ 806 plakalı otomobiller, birbirine çarptı. Zincirleme kazada 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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