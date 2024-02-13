Real Madrid'de Arda Güler için ayrılık iddiası!
Real Madrid'de sakatlığını atlattıktan sonra istediği forma şansını bulamayan Arda Güler'in İspanyol devinden ayrılacağı iddia edildi.
Real Madrid dönemine şanssız bir başlangıç yapan ve üst üste sakatlıklar yaşayan Arda Güler, tam olarak iyileşmesine rağmen henüz istediği süreleri bulamadı.
Ligde genellikle oyuna son bölümde dahil olan 19 yaşındaki milli yıldız hakkında çıkan ayrılık iddialarına bir yenisi daha eklendi.
Real Madrid'in Girona'yı farklı mağlup ettiği maçta takımına penaltı kazandıran Arda Güler'in gelecek sezon kiralık olarak takımdan ayrılacağı öne sürüldü.
İspanyol basınından Sport'ta yer alan habere göre; Alman ekibi Bayer Leverkusen, İngiliz kulübü Tottenham ve İtalyan devi Milan, Arda Güler'i kiralık olarak kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.
Haberde, Arda’nın da yeterince forma şansı bulamadığı için kafasının karışık olduğu ifade edildi.
Real Madrid yönetiminin, Arda’nın az süre almasının gelişimini durduracağı düşüncesi nedeniyle genç oyuncuyu kiralık olarak göndermeye sıcak baktığı belirtildi.
Gelecek yaz gerçekleşmesi beklenen bu transfer hamlesi için öne çıkan takımlar Premier Lig ekiplerinden Tottenham ve Bundesliga’da peri masalı gibi bir sezon geçiren Bayer Leverkusen oldu.
BRAHIM DIAZ ÖRNEĞİ
Milan'ın da milli futbolcuyu gözünü diken takımlardan biri olduğu ileri sürülürken, Real'in Brahim Diaz örneğini göz önüne alarak İtalyan ekibinden gelecek teklife sıcak bakabileceği öne sürüldü.
Diaz 3 yıl Milan'da kiralık olarak forma giydikten sonra bu sezon Real Madrid kadrosunda yer bulmuştu.
İspanyol basını, geçtiğimiz hafta Arda’nın teknik direktör Carlo Ancelotti ile takımdaki geleceğine dair bir görüşme gerçekleştirdiğini yazmıştı.
Genç yıldız bu görüşmenin ardından Girona maçının son bölümünde oyuna dahil olmuş ve takımına bir de penaltı kazandırmıştı.
Yaz transfer döneminde astronomik bedelle Fenerbahçe’den ayrılarak Real Madrid’e giden Arda Güler, şu ana kadar sadece 4 maçta forma giyebildi.