Ankaragücü-Galatasaray maçı Eryaman Stadyumu'nda oynanacak
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasındaki Ankaragücü-Galatasaray maçının, Eryaman Stadyumu'nda oynanacağı öğrenildi.
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasındaki Ankaragücü-Galatasaray maçı öncesi mücadelenin oynanacağı Eryaman Stadyumu'nun zeminindeki bozukluklar gündem olmuştu.
Karşılaşmanın farklı bir stadyuma alınacağı yönündeki iddialar sonrası TFF tartışmalara noktayı koydu.
Edinilen bilgiye göre; Süper Lig'in 26ç haftasındaki maçlar, daha önce ilan edilen stadyumlarda oynanacak.
TFF'nin bu tür tartışmaların tekrar yaşanmaması için zeminlerle ilgili denetim ve yaptırım çalışmalarını arttırarak sürdüreceği öğrenildi.