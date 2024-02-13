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        Haberler Gündem Güncel Erzincan'da altın madeninde toprak kayması - Son dakika haberler

        Son dakika haberi Erzincan'da altın madeninde toprak kayması

        Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninde toprak kayması meydana geldi. Olayda can kaybı olup olmadığı henüz bilinmezken, Vali Hamza Aydoğdu bölgeye gitmek için yola çıktı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 13.02.2024 - 16:23 Güncelleme: 13.02.2024 - 16:45
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        Erzincan'da altın madeninde toprak kayması
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        Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması meydana geldi.

        AA'da yer alan habere göre Çöpler köyündeki altın madeninin bulunduğu bölgede, büyük bir alanda toprak kayması meydana geldiği ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

        Toprak altında kalanların olabileceği ihtimali üzerine ekipler, bölgede arama kurtarma çalışmalarına başladı. Vali Hamza Aydoğdu da toprak kaymasının ardından bölgeye hareket etti.

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        "BÖLGEDE 10-12 KİŞİ OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR"

        Habertürk'e konuşan Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, "Göçük değil heyelan olduğu söyleniyor. Şu anda 10-12 kişiye ulaşılamadığı söyleniyor. Heyelan altında kaldı diyemiyoruz gelmeyen de olabilir" ifadelerini kullandı.

        ERZİNCAN VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

        Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, "Toprakların istiflendiği alanda bir toprak kayması olduğu belirtildi. Şu anda durumu netleştirmeye çalışıyoruz" dedi.

        MADEN ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA

        Öte yandan Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den yapılan açıklamada da şu ifadeler yer aldı: "Anagold Çöpler Altın Madeni işletmemizde, 13 Şubat Salı günü saat 14:28 sularında yığın liç alanımızda meydana gelen kaymadan duyduğumuz büyük üzüntüyü paylaşmak isteriz. Yaşadığımız bu zorlu süreçte en önemli önceliğimizin, çalışanlarımız ve yüklenicilerimizin sağlık ve güvenliği olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz. Yaşanan bu elim olayın hemen akabinde bölgedeki çalışanlarımızla ivedilikle iletişime geçerek, acil durum planımızı devreye aldık ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verdik. Anagold acil durum müdahale ekipleri ve AFAD birimlerine yapılan acil bilgilendirmeden hemen sonra, olayın meydana geldiği bölgede gerekli güvenlik önlemleri alınırken, tüm müdahaleler için hızlıca aksiyona geçildi. Tüm faaliyetlerinde çalışan sağlığı ve güvenliğini merkeze alan bir kuruluş olarak bu zor zamanlarda da hem çalışanlarımız hem de paydaşlarımız ile birlik ve beraberlik içinde hareket edeceğiz. Yaşanan bu elim olayın etkilerini en aza indirmek için gerekli tüm adımları atmaya devam ederken, olayın ivedilikle açığa kavuşturulması için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Şeffaflık ilkemiz kapsamında gerekli merciler ve kamuoyunu gelişmelerle ilgili sürekli bilgilendireceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."

        Fotoğraflar: DHA

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