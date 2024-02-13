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        Haberler Spor Diğer Halter Son dakika haberi Milli halterci Muammer Şahin Avrupa şampiyonu oldu! - Diğer Haberleri

        Son dakika haberi Milli halterci Muammer Şahin Avrupa şampiyonu oldu!

        Avrupa Halter Şampiyonasında erkekler 55 kiloda milli sporcu Muammer Şahin, koparmada 112 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2024 - 16:10 Güncelleme: 13.02.2024 - 16:38
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        Muammer Şahin Avrupa şampiyonu!
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        Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 55 kiloda mücadele eden milli sporcu Muammer Şahin, koparmada 112 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazandı.

        Bulgaristan'da düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde, 55 kiloda milli sporcular Muammer Şahin ve Harun Algül podyuma çıktı.

        Muammer Şahin koparmada 112 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazanma başarısı gösterdi.

        Koparmada Gürcistan'dan Ramini Shamilishvili 111 kiloyla ikinci, Bulgaristan'dan Angel Rusev da 109 kiloyla üçüncü oldu.

        Milli haltercilerden Harun Algül ise koparmada 104 kiloluk kaldırışıyla 6. sırada yer aldı.

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