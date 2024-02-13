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        Haberler Gündem 3. Sayfa Arnavutköy'de 17 yaşındaki işçinin acı ölümü!

        Arnavutköy'de asansörle duvar arasında sıkışan 17 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

        Arnavutköy'de çalıştığı iş yerindeki asansör ile duvar arasında sıkışan 17 yaşındaki işçinin ölümü yürekleri dağladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 21:31 Güncelleme: 13.02.2024 - 21:31
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        17 yaşındaki işçinin acı ölümü!
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        Arnavutköy'deki olay, Deliklikaya Mahallesi, Deliklikaya Sanayi Bölgesi'nde bulunan iş yerinde meydana geldi.

        Sürekli arıza yaptığı iddia edilen asansörde bulunan 17 yaşındaki Arda G. asansörü tamir etmeye çalıştığı sırada, asansörün hareket etmesiyle duvarla kabin arasında sıkıştı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Asansörle duvar arasında sıkışan Arda G. itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen Arda G. olay yerinde hayatını kaybetti.

        Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Arda G.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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