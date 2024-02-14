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        Haberler Gündem Güncel Edirne'de bir AVM'de fincanları tükürerek temizleyen işletmeci H.Z.'nin ifadesi ortaya çıktı! - Güncel haberler

        Fincanları tükürerek temizleyen işletmecinin ifadesi ortaya çıktı!

        Edirne'de bir AVM'de fincanları tükürerek temizlerken görüntülenen ve hakkında adli işlem başlatılan işletmecinin ifadesi ortaya çıktı. Akıllara durgunluk veren olayda savunma yapan H.Z., görüntülere yansıyan bardakların dekor amaçlı olduğunu, söz konusu bardakla kahve satışı yapmadığını iddia etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 10:52 Güncelleme: 14.02.2024 - 10:53
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        Fincanları tükürerek temizleyen işletmecinin ifadesi ortaya çıktı!
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        Edirne Valiliği, hijyen kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle bir kahve dükkanı işletmecisi hakkında adli işlem başlatıldığını bildirdi.

        AA'da yer alan habere göre valilikten yapılan açıklamada, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde yer alan işletmenin halk sağlığını tehlikeye düşürdüğünün belirlendiği ifade edildi.

        İlgili kurumların işletmeyle ilgili tüm kontrolleri yerine getirdiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Sosyal medyadan paylaşılan ve görüntüler arasında halk sağlığını tehlikeye düşürdüğü belirlenen işletmeci ile ilgili adli işlem başlatılmıştır. Edirne Belediyesi tarafından sağlık koşullarına uymadığı belirlenen işletme, çalışma ruhsatı olmadığı tespit edilerek mühürlenmiştir. Edirne'miz turizm şehri olup bu manada şehrimizin değerlerini korumak için tüm denetimlerimizi aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz."

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        ADLİ KONTROL ŞARTI

        İşletmeci H.Z. hakkında kamu sağlığına karşı işlenen suçlar kapsamında başlatılan soruşturma sonrası Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.

        H.Z'nin, ifadesinde, görüntülere yansıyan bardakların dekor amaçlı olduğunu, söz konusu bardakla kahve satışı yapmadığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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