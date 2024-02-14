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        Şanlıurfa'da sağanak etkili oldu

        ŞANLIURFA'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, küçük derelerde taşkın meydana geldi, bazı evlerde ise su baskınları yaşandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 10:36 Güncelleme: 14.02.2024 - 10:40
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        Şanlıurfa'da sağanak etkili oldu
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        ŞANLIURFA'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, küçük derelerde taşkın meydana geldi, bazı evlerde ise su baskınları yaşandı.

        Kentte gece geç saatlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, küçük derelerde taşkın meydana geldi. Sağanağa hazırlıksız yakalanan sürücüler, trafikte ilerlemekte zorlandı. Sağanak yağışın sele dönüşmemesi için belediye ekipleri, kent merkezinde çalışma yaparak, tıkalı olan mazgalları açtı. Yağış nedeniyle Eyyübiye, Akabe, Maşuk, Eyyüpnebi ve Muradiye mahallelerinde bazı evleri su bastı. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi ise giriş katında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hastaları, kent merkezindeki başka hastanelere yönlendirdi.

        Şanlıurfa´da, geçen yıl 15 Mart'ta yaşanan sel felaketinde 18 kişi hayatını kaybetmiş, 62 kişi ise yaralanmıştı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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