Malatya ve Şanlıurfa'da sağanak etkili oluyor

Şanlıurfa ve Malatya'da sağanak, yer yer su baskınlarına neden oldu.

Şanlıurfa'da sabahın ilk saatlerinde etkili olan yağmur, kısa sürede sağanağa dönüştü.

Sağanak nedeniyle Haliliye ve Eyyübiye ilçesindeki bazı mahallelerde olumsuzluklar yaşandı. Akabe Mahallesi'ndeki bazı evleri su bastı, yollarda su birikintileri oluştu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, suyun tahliye edilmesi için çalışmalara başladı.

- Malatya

Malatya'da sabah başlayan yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Araçlar çevre yolunda farlarını yakarak, kontrollü ilerledi.

Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.