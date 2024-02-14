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        Malatya ve Şanlıurfa'da sağanak etkili oluyor

        Şanlıurfa ve Malatya'da sağanak, yer yer su baskınlarına neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 09:24 Güncelleme: 14.02.2024 - 09:24
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        Malatya ve Şanlıurfa'da sağanak etkili oluyor
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        Şanlıurfa ve Malatya'da sağanak, yer yer su baskınlarına neden oldu.

        Şanlıurfa'da sabahın ilk saatlerinde etkili olan yağmur, kısa sürede sağanağa dönüştü.

        Sağanak nedeniyle Haliliye ve Eyyübiye ilçesindeki bazı mahallelerde olumsuzluklar yaşandı. Akabe Mahallesi'ndeki bazı evleri su bastı, yollarda su birikintileri oluştu.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, suyun tahliye edilmesi için çalışmalara başladı.

        - Malatya

        Malatya'da sabah başlayan yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

        Araçlar çevre yolunda farlarını yakarak, kontrollü ilerledi.

        Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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