Antalya'da, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri, gerçekleştirdiği istihbarat çalışmaları sonucunda 2019 yılından bu yana kimliğini gizleyip, kendini 'Murat Atabey' adıyla tanıtarak kaçan ve ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasıyla aranan Murat Batan'ı Mahmutlar Mahallesi'nde yakaladı.

İKİ KİŞİNİN ÖLDÜRÜLMESİYLE İLGİLİ ARANIYORDU

DHA'da yer alan habere göre Batan'ın 2019 yılında İskenderun'da 2 kişinin 'tasarlayarak bir suçu gizlemek, başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak için öldürülmesi' suçunun yanı sıra 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak yol kesmek suretiyle suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla gece vakti silahla birden fazla kişiyle yağma' suçlarından arandığı belirlendi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Murat Batan, Cumhuriyet savcısının talimatıyla sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı.