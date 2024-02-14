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        Haberler Dünya Venezuela'da yapılacak seçim ABD ve Joe Biden'ın da etkileyecek mi?- Son dakika dünya haberleri

        Biden'ın seçimlerdeki kaderi Venezuela'ya mı bağlı?

        Venezuela'da hala tarihi netleşmese de seçmenlerin bu yıl sandık başına gitmesi bekleniyor. Ancak uzmanlara göre seçim sadece Venezuela'yı değil ABD'yi de yakından ilgilendiriyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2024 - 13:46 Güncelleme: 14.02.2024 - 13:53
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        Biden'ın kaderi Venezuela'ya mı bağlı?
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        Venezuela'da seçmenlerin bu yıl sandık başına gitmesi gerekiyor ama seçimin ne zaman yapılacağını, hatta yapılıp yapılmayacağı bile belli değil. Seçmenler, üçüncü dönem için yarışan Başkan Nicolás Maduro dışında adayların kim olacağını da tam olarak bilmiyor.

        "ABD'Yİ DE ETKİLEYEBİLİR"

        Uzmanlara göre birçok açıdan bu seçim yılı, 2018 kadar kaotik görünüyor. Ancak 2018'den belki de en büyük farkı, bu seçimlerin binlerce kilometre uzaklıktaki başka bir başkanlık seçimini de etkileyebilme ihtimali..

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        CNN International'ın analizine göre 4 ay önce Venezuela, ABD ile özgür ve adil seçimler yapılmasına yönelik bir anlaşma yaptı ve bu anlaşma, iki ülke arasındaki ilişkileri çözmeyi amaçlayan önemli bir hamle olarak görülüyordu. Anlaşma ABD Başkanı Joe Biden için de hayati önem taşıyordu çünkü 2024 ABD seçimlerinin kaderini belirleyecek en önemli konular arasında görünen yasadışı göçün kontrol altına alınmasına yardımcı olmak için Venezuela ile işbirliğine ihtiyaç var. Ancak bu anlaşma artık onarılamaz biçimde bozulmuş olabilir.

        Maduro kamuoyu önünde seçimlerin bu yıl yapılmasında ısrar etse de muhalefeti geri planda bırakmak için de her türlü adımı atıyor. Son olarak Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi, ana muhalefetin adayı María Corina Machado'nun başkanlık adaylığını yasakladı. Mahkeme Machado'nun 15 yıl boyunca Venezuela'da herhangi bir görevde yer almasını da yasaklayarak tartışmaları da artırdı.

        Machado'nun adaylığını yasaklayan Venezuela, bu noktada ABD ile yaptığı anlaşmayı ihlal ederek dolaylı olarak Biden'ın seçim için kaderini de etkilemiş oldu.

        ABD'NİN YAPTIRIMI GERÇEKTEN ETKİLİ Mİ?

        ABD Dışişleri Bakanlığı Venezuela'ya yeniden yaptırım uygulamak için harekete geçti ancak şu ana kadar bunu yalnızca kısıtlı sektör için uyguladı.

        Zaten Maduro yönetimi de bundan çok etkilenmediğini ifade ederek geri adım atmadı.

        "NE BIDEN'IN YAŞI NE DE TRUMP KAYBETTİRECEK..."

        CNN'e konuşan Americas Quarterly'den Brian Winter'a göre eğer Maduro'ya daha fazla yaptırım konusunda yumuşak davranıldığı düşünülürse Biden yönetimi, zayıf olduğu veya Venezuela demokrasisinden çok Venezuela petrolüne ilgi duyduğu yönündeki eleştirilere açık hale gelir. Ancak işler zorlaşırsa Maduro göçmenlik konusunda sert bir hamle yapabilir. Zira ABD seçimlerinde kilit rol oynayacak konulardan biri yasadışı göç.

        Winter'a göre tehlikede olan sadece Venezuela demokrasisi değil aynı zamanda ABD'deki seçim yılında göç ve petrol konusunda riskler de söz konusu. Ve eğer doğru hamle yapılmazsa seçimi kaybettiren Biden'ın yaşı veya Trump değil Maduro olacak.

        * Haberin görselleri Associated Press ve Reuters'tan servis edilmiştir.

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        #ABD
        #Venezuela
        #dünya

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