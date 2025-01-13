Anastasia'nın katili Suriye'ye kaçtı iddiası!

Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan sonra Türkiye'ye gelip Erzurum'a yerleşen Anastasia Emelianova (33), bir iş yerinde bilgi işlem personeli olarak çalışmaya başladı.

DHA'daki habere göre Emelianova sosyal medya üzerinden, bir kafede baristalık yapan Suriye uyruklu Mohammad Nizar Arnabeh (29) ile tanıştı. Emelianova ve Arnabeh Arkadaş olup sık sık görüşmeye başladı.

20 Eylül 2023'te Yakutiye ilçesi Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'ndeki 4 katlı bir apartmandaki dairede Anastasia Emelianova ve Mohammad Nizar Arnabeh arasında tartışma çıktı. Apartmanda oturanların da duyduğu tartışmadan birkaç saat sonra Arnabeh, alt kat komşusuna giderek Emelianova'nın yaralandığını söyleyip yardım istedi.

DURUŞMAYA KATILMADI

İstinafın bozma kararından sonra Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde Mohammad Nizar Arnabeh'in yeniden yargılanmasına başlandı. Duruşmada sanık ve avukatları yer almadı. Mahkeme heyeti Arnabeh'in yakalanması ve eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

HAKKINDA 'YAKALAMA' KARARI ÇIKARILDI

Anastasia Emelianova'nın ailesinin avukatı Aziz Emre Yılmaz, Mohammad Nizar Arnabeh'in yurt dışına kaçtığını ileri sürdü. Yılmaz, "Muhtemelen önce Suriye'ye oradan da başka bir ülkeye gitmiş olma ihtimali çok yüksek. Bu sebeple emniyet müdürlüğüne müzekkere yazılmasını, çıkış kapılarının kontrol edilmesini istedik. Mahkeme bu eksikliklerin giderilmesine karar verdi. Sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

"KIRMIZI BÜLTEN TALEPLERİMİZİ YİNELEYECEĞİZ"

Emniyete yazı gönderildi. Sanığın hangi ülkeye çıkış yaptığı tespit edilecek. Ardından Interpol, kırmızı bülten taleplerimizi dile getirdik. Maddi gerçeğin ortaya çıkması için sanığın tekrardan mahkeme huzuruna çıkması gerekiyor. Kırmızı bülten talebimiz yerine getirildikten sonra mutlaka sanık yakalanacak ve tekrar burada ifade verecek. Böylelikle maddi gerçeğe, olayın nasıl gerçekleştiğine dair daha net bir izlenim elde edeceğiz.

Daha önceki çelişkili ifadeleri de düşünüldüğünde çok önemli, bunların açığa çıkarılması lazım. Zaten istinaftan gelen bozma kararı da çelişkili ifadelere yönelikti. Çünkü sanığın öncelikle verdiği bir ikrar beyanı var. Ardından bu ikrar beyanlarını reddediyor. Bu sebeple sanığın yakalanmasının infazını bekleyeceğiz. Interpol, kırmızı bülten taleplerimizi yineleyeceğiz. Zira ailenin, acılı annenin tek bir talebi var; maddi gerçeğin ortaya çıkması" diye konuştu.