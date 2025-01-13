Esir Kuzey Koreli asker: Nerede olduğumu bilmiyorum

Kuzey Kore kasım aylarının sonunda Kursk bölgesinde savaşmak üzere 11 bin Kuzey Kore askerini Rusya'ya sevk etmişti. Cephede birçok kayıp verdiği belirtilen Kuzey Kore askerlerinden ikisi geçtiğimiz cumartesi günü Ukrayna Silahlı Kuvvetlerince esir alındı. Esir alındıktan sonra Kiev'e sevk edilen Kuzey Koreli askerlerin tedavisine başlanırken sorguları da sürüyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kuzey Koreli bir askerin sorgusuna dair anları X hesabından yayınladı. Görüntülerde şaşırmış ve yorgun görünen Kuzey Kore askeri "Nerede olduğumu bilmiyorum. Ukrayna ile savaştığımdan haberim yok. Komutanlarımız bize tatbikata gittiğimizi söyledi. 3 Ocak'taki taarruza katıldım. Ukrayna'da yaşamak istiyorum" derken diğer Kuzey Kore askeri, ülkesine dönmek istediğini belirtiyor.

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In addition to the first captured soldiers from North Korea, there will undoubtedly be more. It’s only a matter of time before our troops manage to capture others. There should be no doubt left in the world that the Russian army is dependent on military assistance from North… pic.twitter.com/4RyCfUoHoC — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 12, 2025

Ukraynalı yetkili ise Kuzey Kore askerlerinin dilerlerse Ukrayna'da kalabileceklerini ifade etti.

Kuzey Koreli askerlerin cephede sorun yaşadığına dair Batı basınında birçok haber yapıldı. Özellikle Rusça bilmedikleri için Rus askerleri ile anlaşmakta zorlanan Kuzey Kore askerleri Kursk bölgesindeki taarruzlarda görev aldı. Ukraynalı yetkililerin açıklamalarına göre yaklaşık 4 bin Kuzey Kore askeri hayatını kaybetti.