Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, basın açıklaması yapıyor.

İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Sayın Akpolat'ı apar topar gözaltına almak hukuk dışıdır. Varsa sıkıntılı bir durum bu insanlar savcılığa davet edilir ve onlar da gider. Elinizi neye attıysanız kirlettiniz. Bu itibar suikastlarının devam etmesi için İstanbul'da CHP'li belediye başkanlarına kayyum atamak için bir koordinatör başsavcı atadınız. İstanbul'a adalet dağıtmak için atanmadığı net. Tek gayesi var İstanbul'da CHP'li belediye başkanlarına itibar suikastı düzenlemek. Aylardır çok sayıda ihale dosyalarımızı aldılar didik didik ettiler. Polisi yolluyor savcı, dosyaları polisle aldırıyor. Sonra aynı ihaleyle ilgili başka bir savcı yine aynı dosyaları alıyor.

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"BU ŞİRKET DEVLET KURUMLARINDAN DA İHALE ALDI"

Bir kişi suç örgütü lideri olarak tabir ediliyor. Bu şirket İBB'nin bazı iştirak şirketlerinin de ihalelerini kazanmıştır. Bu şirket aralarında Yargıtay, Devlet Havalimanları İşletmeleri ve onlarca AK Partili ilçe belediyelerinden de ihale almıştır. Sayın Cumhurbaşkanı'na soruyorum. Bu şirketin devlet kurumlarından aldığı ihaleleri de inceleyecek misiniz? Bu suç örgütü TBMM'den de Yargıtay'dan da ihale almıştır.

"GAYE NETTİR İTİBARSIZLAŞTIRMADIR"

Bugün yönettiğin Türkiye'de kanun ve nizam kalmadı. Belediyeleri zedelediğiniz zaman devletimizi zedelersiniz. Belediyelerin yıpratılmaması konusunda gerekli özeni herkesin göstermesi gerekir. İstanbul operasyonlarının gayesi nettir, itibarsızlaştırmadır. Sandıklarda ve anketlerde yenik düştüklerini görünce intikam hırsları artmakta. Ne yaparsanız yapın bu milletin gönlünde de kalbinde de olmaya devam edeceğiz. Bu alicengiz oyunları bize sökmedi sökmeyecek. Siz mertliği unuttunuz."

ÖZEL: BU BİR SİYASİ OPERASYON

İmamoğlu'nun ardından açıklama yapan Özel de, şunları kaydetti: "Kendi belediye başkanlarına 'istifa et kurtul' diyorlar. Rıza Akpolat'a anneciği demiş çağırın gelir demiş. Yok evi aramalar belediyeyi aramalar. Bu bir siyasi operasyon. Rıza Akpolat'ın şahsında partimizi itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Suçu olan biri varsa sorgularsın yargılarsın cezasını verirsin. Bunun Rıza Akpolat ile ne ilgili var? Bu gerçekten kabul edebileceğimiz bir mesele değildir. Bu sadece CHP'yi değil kamuyu yıpratmaktır. Sen devleti yıpratıyorsun.