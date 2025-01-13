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        Haberler Gündem Politika Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama | Son dakika haberleri

        Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama

        CHP lideri Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, basın açıklaması yapıyor. Konuşmasında, "İstanbul operasyonlarının gayesi nettir, itibarsızlaştırmadır" diyen İmamoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı'na soruyorum. Bu şirketin devlet kurumlarından aldığı ihaleleri de inceleyecek misiniz? Bu suç örgütü TBMM'den de Yargıtay'dan da ihale almıştır" dedi. CHP lideri Özel de konuşmasında, "Bu bir siyasi operasyon. Rıza Akpolat'ın şahsında partimizi itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Şafak operasyonuyla CHP neden muhatap oluyor. Bu yapılanlar FETÖ yöntemleridir" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2025 - 14:17 Güncelleme: 13.01.2025 - 14:53
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        Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, basın açıklaması yapıyor.

        İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Sayın Akpolat'ı apar topar gözaltına almak hukuk dışıdır. Varsa sıkıntılı bir durum bu insanlar savcılığa davet edilir ve onlar da gider. Elinizi neye attıysanız kirlettiniz. Bu itibar suikastlarının devam etmesi için İstanbul'da CHP'li belediye başkanlarına kayyum atamak için bir koordinatör başsavcı atadınız. İstanbul'a adalet dağıtmak için atanmadığı net. Tek gayesi var İstanbul'da CHP'li belediye başkanlarına itibar suikastı düzenlemek. Aylardır çok sayıda ihale dosyalarımızı aldılar didik didik ettiler. Polisi yolluyor savcı, dosyaları polisle aldırıyor. Sonra aynı ihaleyle ilgili başka bir savcı yine aynı dosyaları alıyor.

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        "BU ŞİRKET DEVLET KURUMLARINDAN DA İHALE ALDI"

        Bir kişi suç örgütü lideri olarak tabir ediliyor. Bu şirket İBB'nin bazı iştirak şirketlerinin de ihalelerini kazanmıştır. Bu şirket aralarında Yargıtay, Devlet Havalimanları İşletmeleri ve onlarca AK Partili ilçe belediyelerinden de ihale almıştır. Sayın Cumhurbaşkanı'na soruyorum. Bu şirketin devlet kurumlarından aldığı ihaleleri de inceleyecek misiniz? Bu suç örgütü TBMM'den de Yargıtay'dan da ihale almıştır.

        "GAYE NETTİR İTİBARSIZLAŞTIRMADIR"

        Bugün yönettiğin Türkiye'de kanun ve nizam kalmadı. Belediyeleri zedelediğiniz zaman devletimizi zedelersiniz. Belediyelerin yıpratılmaması konusunda gerekli özeni herkesin göstermesi gerekir. İstanbul operasyonlarının gayesi nettir, itibarsızlaştırmadır. Sandıklarda ve anketlerde yenik düştüklerini görünce intikam hırsları artmakta. Ne yaparsanız yapın bu milletin gönlünde de kalbinde de olmaya devam edeceğiz. Bu alicengiz oyunları bize sökmedi sökmeyecek. Siz mertliği unuttunuz."

        ÖZEL: BU BİR SİYASİ OPERASYON

        İmamoğlu'nun ardından açıklama yapan Özel de, şunları kaydetti: "Kendi belediye başkanlarına 'istifa et kurtul' diyorlar. Rıza Akpolat'a anneciği demiş çağırın gelir demiş. Yok evi aramalar belediyeyi aramalar. Bu bir siyasi operasyon. Rıza Akpolat'ın şahsında partimizi itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Suçu olan biri varsa sorgularsın yargılarsın cezasını verirsin. Bunun Rıza Akpolat ile ne ilgili var? Bu gerçekten kabul edebileceğimiz bir mesele değildir. Bu sadece CHP'yi değil kamuyu yıpratmaktır. Sen devleti yıpratıyorsun.

        "BU YAPILANLAR FETÖ YÖNTEMİDİR"

        Şafak operasyonuyla CHP neden muhatap oluyor. Bu yapılanlar FETÖ yöntemleridir. O kumpas davalarının anlı şanlı yargıçları şimdi nerede? Teker teker bak. Biri 19 yılla şurada yatıyor kimi de Yunan sınırından yurt dışına kaçtı sıçan gibi. CHP Türkiye'nin birinci partisi. Hazmedemediği bu. Milletin kararını hor gördün haziran ayını zor gördün. Hala anlamıyor musun milletin dediği olur. Bu tip saldırılara pabuç bırakmayacağız. El ele kol kola o sandığa doğru yürüyoruz. Bu hukuksuzlukların tamamının sona ermesinin yolu da bu. Buradan Sayın Erdoğan'a şu çağrımı yapmak isterim. Son dönemde bir salon siyasetçisine döndünüz. Atadıklarınızı doldurduğunuz salonda moral bulamazsınız. Bu işin çıkışı milletin huzuruna gitmektir. Sandık gelsin. Cesaretin varsa sandıktan ve milletten kaçma.

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