Şekerleme dükkanında boğuldu! Atkısını hamur yoğurma makinesine kaptırdı!
Malatya'da bir şekerleme dükkanında feci bir kaza meydana geldi. Olayda atkısını hamur yoğurma makinesine kaptıran iş yeri sahibi İsmail Özoğlu, boğularak hayatını kaybetti
Malatya'nın Darende ilçesinde şekerleme dükkanı işleten İsmail Özoğlu (59), atkısını hamur yoğurma makinesinin pervanesine kaptırması sonucu boğuldu.
DHA'nın haberine göre olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Hacıderviş Mahallesi'nde meydana geldi. Şekerleme dükkanı işleten İsmail Özoğlu, hamur yoğurma makinesinin pervanesine atkısını kaptırdı. Özoğlu, atkısının sıkıştırması sonucu boğuldu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Sesleri duyan komşu esnaf, hamur yoğurma makinesinin yanında hareketsiz olarak bulduğu Özoğlu için 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, İsmail Özoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirledi. Yapılan incelemenin ardından Özoğlu'nun cenazesi otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.