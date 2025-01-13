Hafif tempolu bile olsa yürümek bacaklarınızda ağrı yaratıyorsa dikkat! Kas kramplarından kan akışı sorunlarına: Bacak ağrısına ne sebep olur?

BACAK AĞRISININ TEMEL NEDENLERİ

KAS KRAMPLARI

Kas krampları, bacak kaslarınızın istemsiz kasılması sonucu oluşur ve genellikle yürürken veya fiziksel aktiviteler sırasında ortaya çıkar. Dehidrasyon, düşük elektrolit seviyesi ve kasların aşırı kullanılması, bu rahatsızlığın yaygın nedenlerindendir. Bu durumu önlemek için, fiziksel aktivitelerden önce yeterince su içmek ve germe hareketleri yapmak önemlidir