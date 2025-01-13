Geleneksel tariflerin ve otantik restoranların öne çıkarılması için içerikler üreten Taste Atlas (Lezzet Atlası) dünyanın dört bir yanından en az puan alan yiyecekleri sıraladı.

'En kötü puan alan 100 yiyecek' listesinde Finlandiya'nın çavdar veya arpa unu ve hayvan kanıyla hazırlanan yemeği blodpalt birinci oldu. Onu, konserve sardalyadan yapılan İspanyol sandviçi bocadillo de sardinas izledi.