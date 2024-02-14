Beşiktaş'tan 4 günde 2 bonservis rekoru! İşte yeni liste
Ara transferi son günde Ernest Muçi ve Al-Musrati transferleriyle kapatan Beşiktaş üst üste 2 rekor kırdı. Siyah-beyazlılar, önce Ernest Muçi, sonrasında Al-Musrati'nin opsiyonunu kullanarak tarihinin en pahalı transferleri gerçekleştirdi
Beşiktaş, devre arası transfer döneminde Legia'dan Ernest Muçi'nin ardından Portekiz'in Braga ekibinden kiralık olarak kadrosuna kattığı Libyalı orta saha Al-Musrati'nin de bonservisini aldı.
Siyah-beyazlılar, Al-Musrati'nin bonservisini Portekiz temsilcisinden 11 milyon euro karşılığında alırken; 27 yaşındaki oyuncuyla 3,5 yıllık anlaşmaya varıldığı açıklandı.
10 milyon Euro'luk Ernest Muçi hamlesiyle 15 yıllık bonservis rekorunu kıran Beşiktaş, hemen ardından Al-Musrati'nin opsiyonunun kullanılmasıyla o rekoru da geride bıraktı.
Siyah-beyazlılarda 2009'da Gaziantepspor'dan 8 milyon Euro'ya transfer edilen Rodrigo Tabata, uzun süre bonservis rekorunu elinde bulundurmuştu.
Beşiktaş yönetimi, 4 gün içinde önce Ernest Muçi, sonra da Al-Musrati transferleyle bu rekoru geride bıraktı.
İşte Beşiktaş tarihinin en pahalı transferleri:
10- İsmail Köybaşı / Gaziantepspor / 5.5 milyon Euro
9- Matias Delgado / FC Basel / 5.5 milyon Euro
8- Gedson Fernandes / Benfica / 6 milyon Euro
7- Demba Ba / Chelsea / 6 milyon Euro
6- Ayhan Akman / Gaziantepspor / 6.5 milyon Euro
5- Adem Ljajic / Torino / 6.5 milyon Euro
4- Ricardo Quaresma / Inter / 7.3 milyon Euro
3- Rodrigo Tabata / Gaziantepspor / 8 milyon Euro
2- Ernest Muçi / Legia Varşova / 10 milyon Euro
1- Al-Musrati / Braga / 11 milyon Euro