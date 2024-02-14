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        Beşiktaş'tan 4 günde 2 bonservis rekoru! İşte yeni liste

        Ara transferi son günde Ernest Muçi ve Al-Musrati transferleriyle kapatan Beşiktaş üst üste 2 rekor kırdı. Siyah-beyazlılar, önce Ernest Muçi, sonrasında Al-Musrati'nin opsiyonunu kullanarak tarihinin en pahalı transferleri gerçekleştirdi

        Giriş: 14.02.2024 - 10:48 Güncelleme: 14.02.2024 - 10:49
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        Beşiktaş, devre arası transfer döneminde Legia'dan Ernest Muçi'nin ardından Portekiz'in Braga ekibinden kiralık olarak kadrosuna kattığı Libyalı orta saha Al-Musrati'nin de bonservisini aldı.

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        Siyah-beyazlılar, Al-Musrati'nin bonservisini Portekiz temsilcisinden 11 milyon euro karşılığında alırken; 27 yaşındaki oyuncuyla 3,5 yıllık anlaşmaya varıldığı açıklandı.

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        10 milyon Euro'luk Ernest Muçi hamlesiyle 15 yıllık bonservis rekorunu kıran Beşiktaş, hemen ardından Al-Musrati'nin opsiyonunun kullanılmasıyla o rekoru da geride bıraktı.

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        Siyah-beyazlılarda 2009'da Gaziantepspor'dan 8 milyon Euro'ya transfer edilen Rodrigo Tabata, uzun süre bonservis rekorunu elinde bulundurmuştu.

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        Beşiktaş yönetimi, 4 gün içinde önce Ernest Muçi, sonra da Al-Musrati transferleyle bu rekoru geride bıraktı.

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        İşte Beşiktaş tarihinin en pahalı transferleri:

        10- İsmail Köybaşı / Gaziantepspor / 5.5 milyon Euro

        7

        9- Matias Delgado / FC Basel / 5.5 milyon Euro

        8

        8- Gedson Fernandes / Benfica / 6 milyon Euro

        9

        7- Demba Ba / Chelsea / 6 milyon Euro

        10

        6- Ayhan Akman / Gaziantepspor / 6.5 milyon Euro

        11

        5- Adem Ljajic / Torino / 6.5 milyon Euro

        12

        4- Ricardo Quaresma / Inter / 7.3 milyon Euro

        13

        3- Rodrigo Tabata / Gaziantepspor / 8 milyon Euro

        14

        2- Ernest Muçi / Legia Varşova / 10 milyon Euro

        15

        1- Al-Musrati / Braga / 11 milyon Euro

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