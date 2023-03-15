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Şanlıurfa'yı sel bastı! Acil servis sular altında, okullar tatil

Şanlıurfa'da sağanak yağışlar sele sebep oldu. Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisi sular altında kalırken, okullarda da eğitime bir gün ara verildi. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan etkili olan sel hakkında açıklama yaptı

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • ŞANLIURFA'DA SEL! Acil servis sular altında, okullar tatil edildi! - Son dakika haberleri

    Şanlıurfa’yı etkisi altına alan sağanak yağmur suları birçok semtte sele neden oldu. Ekili alanlar ile çok sayıda ev ve işyerini su bastı. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisini su bastı, hastalar üst katlara taşındı. Valilikten yapılan açıklamada yağışların yarın da devam edileceği uyarısı yapılarak eğitime 1 gün ara verildi.

     

  • Şanlıurfa’da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Siverek, Hilvan, Suruç ve Viranşehir ilçeleri ile kent merkezinde sağanak yağış sele dönüştü. Yağış dolayısıyla birçok ev ve işyeri su altında kaldı. Ev ve işyerlerine giren sular vatandaşlar ve belediye ekiplerince tahliye edildi.

  • Göle dönen cadde ve sokaklarda trafik akışında aksaklıklar yaşandı. Kent merkezi ve ilçelerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle ekili tarım arazileri de sular altında kaldı.
  • ŞANLIURFA'DA SEL! Acil servis sular altında, okullar tatil edildi! - Son dakika haberleri

    ACİL SERVİSİ SU BASTI HASTALAR ÜST KATLARA TAŞINDI

    Aşırı yağışlar dolayısıyla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisi de sular altında kaldı. Bunun üzerine acil serviste bulunan hastalar üst katlara taşındı. Hastane personeli acil servisteki suyun boşaltılması için çalışma başlattı.
  • ŞANLIURFA'DA SEL! Acil servis sular altında, okullar tatil edildi! - Son dakika haberleri

    OKULLLAR 1 GÜN TATİL EDİLDİ

    Şanlıurfa'da etkili olan sağanak nedeniyle okullara 1 gün ara verildi. Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, İlimizdeki yoğun sağanak yağış bu gece ve yarın da devam edeceğinden ilimizdeki tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 15.03.2023 tarihinde gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında hamile ve engelli olan kamu görevlilerimiz de yarın idari izinli sayılacaktır denildi.
  • ŞANLIURFA'DA SEL! Acil servis sular altında, okullar tatil edildi! - Son dakika haberleri

    VALİ'DEN AÇIKLAMA

    Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, kentte etkili olan sağanak nedeniyle, Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakımının su baskınına uğradığını belirterek, "Hemen hızlı müdahale edilerek deplase edildi. Ve şu anda bodrum katları temizlenmekte. Orada 25 hastamız vardı, onların her birinin sağlıklı bir şekilde diğer hastanelere nakilleri gerçekleştirildi, şu an bir olumsuzluk yoktur." dedi.
  • ŞANLIURFA'DA SEL! Acil servis sular altında, okullar tatil edildi! - Son dakika haberleri

    Kentte etkili olan yağış sonrası sahada incelemelerde bulunan Vali Ayhan, daha sonra Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) alınan tedbirler ve sahada yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıya katıldı.

     
  • ŞANLIURFA'DA SEL! Acil servis sular altında, okullar tatil edildi! - Son dakika haberleri

    Vali Ayhan, AA muhabirine, Şanlıurfa'nın son yılların en yoğun yağışını aldığını ifade ederek şunları söyledi:
  • ŞANLIURFA'DA SEL! Acil servis sular altında, okullar tatil edildi! - Son dakika haberleri

    "Şanlıurfa son yılların en yoğun yağışını bugün aldı, yarın da bekliyoruz. Urfa'nın yıllık yağış ortalaması 450 kilogram, sadece iki gündeki toplam yağış miktarı neredeyse 150 kilogram. Mart ayında yıllık ortalama yaş miktarı 57 kilogram, sadece bugünkü yağış miktarı 77 kilogram, dolayısıyla büyük bir yağışın olduğunu ve genel hayata etkilerini de buradan görebilmekteyiz.
  • ŞANLIURFA'DA SEL! Acil servis sular altında, okullar tatil edildi! - Son dakika haberleri

    Bunun da yansımaları oldu, gerek trafik akışısın etkilenmesi, bodrum katlarının su altında kalması, bazı kamu kurum ve kuruşlarının etkilenmesi çiftçilerimizin etkilenmesi vesaire. Ama şu anda gece on iki sahadaki çalışmalarımızı yaptık, sahayı gezdik. Tüm kurumlarımızla büyükşehir belediyemiz, ilçe belediyelerimiz, karayolları, DSİ ve ilgili tüm birimlerimiz, emniyet, jandarma şu an kriz merkezinde sahadayı takip ediyoruz. Gece boyu takip edeceğiz."
  • ŞANLIURFA'DA SEL! Acil servis sular altında, okullar tatil edildi! - Son dakika haberleri

    Gece boyunca yağışların artarak devam etmesinin beklendiğini aktaran Vali Ayhan, eğitim ve öğretime bir gün ara verdiklerini söyledi.

     
  • ŞANLIURFA'DA SEL! Acil servis sular altında, okullar tatil edildi! - Son dakika haberleri

    Ayhan, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını isteyerek, "Tabii bu yağış arttıkça da özellikle Harran bölgesindeki yerleşim yerlerinin olsun, tarımsal arazilerin de bir risk altında olduğunu da söyleyebilirim. Bu konuda DSİ'miz ve ilgili birimlerimiz teyakkuzda hazır beklemekte. Tabii bazen insan iradesini aşan bir durum olduğunu da söylemek istiyorum. Ama biz elimizden geldiği kadar tüm kurumlarımızda birlikte bu süreci" dedi. 
  • ŞANLIURFA'DA SEL! Acil servis sular altında, okullar tatil edildi! - Son dakika haberleri

    Vali Ayhan, İnşallah sağlıklı bir şekilde kazasız belasız gidereceğimi söyleyebilirim. Tabii bu yağmur rahmettir. Bu rahmetin de bu tür zahmetli taraflarda olabilmekte. İnşallah zahmetli tarafın da en az sıkıntıyla hep birlikte atlatacağız. Vatandaşlarımız tedbirli olsunlar, dikkatli olsunlar, araç trafiği çok yoğun olmasın diye yarın (bugün) okullarımızı da tatil ettik." ifadelerini kullandı.
  • ŞANLIURFA'DA SEL! Acil servis sular altında, okullar tatil edildi! - Son dakika haberleri

    "25 HASTANIN SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE DİĞER HASTANELERE NAKLİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

    Vali Ayhan, devletin bütün kurumlarının teyakkuzda olduğunu, şu ana kadar Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresine (ŞUSKİ) binin üzerinde ihbar geldiğini ve bunun 300'ünün giderildiğini geriye kalanların da sabaha kadar tamamlanmasını amaçladıklarını söyledi.
  • ŞANLIURFA'DA SEL! Acil servis sular altında, okullar tatil edildi! - Son dakika haberleri

    Şanlıurfa Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesinin de şiddetli yağışlardan etkilendiğini belirten Vali Ayhan, şunları kaydetti:

     
  • ŞANLIURFA'DA SEL! Acil servis sular altında, okullar tatil edildi! - Son dakika haberleri

    "Eyyübiye Eğitim Araştırma Hastanemiz özellikle yoğun bakım servisi su altında kaldı. Hemen hızlı müdahale edilerek deplase edildi. Ve şu anda bodrum katları temizlenmekte. Orada 25 hastamız vardı, onların her birinin sağlıklı bir şekilde diğer hastanelere nakilleri gerçekleştirildi, şu an bir olumsuzluk yoktur."

     
  • ŞANLIURFA'DA SEL! Acil servis sular altında, okullar tatil edildi! - Son dakika haberleri

    Vali Ayhan, bir kişinin su baskını nedeniyle olumsuz etkilendiğini hastanede tedavisinin devam ettiğini ve sağlık durumunun da iyi olduğunu sözlerine ekledi.

     
  • ŞANLIURFA'DA SEL! Acil servis sular altında, okullar tatil edildi! - Son dakika haberleri
  • ŞANLIURFA'DA SEL! Acil servis sular altında, okullar tatil edildi! - Son dakika haberleri
  • ŞANLIURFA'DA SEL! Acil servis sular altında, okullar tatil edildi! - Son dakika haberleri
  • ŞANLIURFA'DA SEL! Acil servis sular altında, okullar tatil edildi! - Son dakika haberleri
  • ŞANLIURFA'DA SEL! Acil servis sular altında, okullar tatil edildi! - Son dakika haberleri
  • ŞANLIURFA'DA SEL! Acil servis sular altında, okullar tatil edildi! - Son dakika haberleri
  • ŞANLIURFA'DA SEL! Acil servis sular altında, okullar tatil edildi! - Son dakika haberleri
  • ŞANLIURFA'DA SEL! Acil servis sular altında, okullar tatil edildi! - Son dakika haberleri
  • ŞANLIURFA'DA SEL! Acil servis sular altında, okullar tatil edildi! - Son dakika haberleri
  • ŞANLIURFA'DA SEL! Acil servis sular altında, okullar tatil edildi! - Son dakika haberleri
  • ŞANLIURFA'DA SEL! Acil servis sular altında, okullar tatil edildi! - Son dakika haberleri
  • ŞANLIURFA'DA SEL! Acil servis sular altında, okullar tatil edildi! - Son dakika haberleri
  • ŞANLIURFA'DA SEL! Acil servis sular altında, okullar tatil edildi! - Son dakika haberleri
  • ŞANLIURFA'DA SEL! Acil servis sular altında, okullar tatil edildi! - Son dakika haberleri

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