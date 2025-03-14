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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Şanlıurfaspor - Esenler Erokspor: 0-2 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Şanlıurfaspor - Esenler Erokspor: 0-2 (MAÇ SONUCU)

        Esenler Erokspor, 1. Lig'in 30. haftasında konuk olduğu Şanlıurfaspor'u 2-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 22:52 Güncelleme: 14.03.2025 - 22:52
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        Esenler Erok, Ş.Urfa'da kazandı
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        Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Esenler Erokspor, deplasmanda Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'u 2-0 yendi.

        Stat: 11 Nisan

        Hakemler: Mehmet Ali Özer, Hasan Erdoğan, Azem Zorlu

        Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: Tokotaev, Burak Çamoğlu, Awuku, Safa Kınalı (Dk. 60 Okyere), Akabueze, Ahmet Yazar (Dk. 60 Begic), Nafican Yardımcı, Muscat (Dk. 81 Fatih Eren), Sambou (Dk. 60 Alpay Çelebi), Hasan Hüseyin Acar, Ogundu (Dk. 79 Kappel)

        Esenler Erokspor: Ekrem Kılıçarslan, Tugay Kacar, Laine (Dk. 46 Pinchi), Alper Karaman, Kayode (Dk. 80 Ertuğrul İdris Furat), Metehan Mert (Dk. 90 Sakıb Aytaç), Nzaba, Seyfettin Anıl Yaşar, Mucahit Albayrak, Furkan Orak, Junior Fernandes (Dk. 72 Faye)

        Goller: Dk. 45 Junior Fernandes, Dk. 50 Kayode (Esenler Erokspor)

        Sarı kartlar: Dk. 56 Furkan Orak, Dk. 61 Ekrem Kılıçarslan, Dk. 64 Tugay Kacar, Dk. 71 Kayode, Dk. 78 Pinchi, Dk. 90 Ertuğrul İdris Furat (Esenler Erokspor)

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