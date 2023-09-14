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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Sasa, elyaf yatırımı için teşvik belgesi aldı - İş-Yaşam Haberleri

        Sasa, elyaf yatırımı için teşvik belgesi aldı

        Sasa Polyester, 400 milyon dolar yatırımla hayata geçireceği elyaf üretim tesisi için teşvik belgesi aldığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2023 - 09:03 Güncelleme: 14.09.2023 - 09:14
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        Sasa'nın elyaf yatırımına devlet desteği
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        Sasa Polyester, Adana'da yapımı devam eden elyaf üretim tesisi için teşvik belgesi aldığını duyurdu.

        Firmadan KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı:

        "Şirketimizce daha önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda detayları duyurulan, Adana yerleşkemizde yapımı devam eden ve 2024 yılının üçüncü çeyreğinde devreye alınması beklenen, yatırım bedeli yaklaşık 400.000.000 USD olan 402.500 ton/yıl kapasiteli Elyaf Üretim Tesisi Yatırımız 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında teşvik belgesi almaya hak kazanmıştır.

        Teşviğe konu yatırım tutarı 8.094.028.599 TL olup yatırımın yararlanacağı teşvik unsurları aşağıdaki gibidir.

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        a) Gümrük Vergisi Muafiyeti,

        b) KDV İstisnası,

        c) Kurumlar Vergisi İndirimi (vergi indirim oranı : %80, yatırıma katkı oranı: %40,)

        ç) Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (7 yıl).

        d) Faiz Desteği (TL cinsi kredi/kâr payında 5 puan, döviz veya dövize endeksli kredi/kâr payında 2 puan olarak uygulanacaktır)."

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