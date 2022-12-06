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SASA kayıtlı sermaye tavanını artırıyor 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

SASA Polyester sermaye tavanını artırma kararı aldı.

Firmadan KAP'a yollanan açıklamada şu bilgiler yer aldı:

"SASA Polyester Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugün yapılan toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 Sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, Şirket Ana Sözleşmesi'nin 8. Maddesi'nde belirtilen Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 12.000.000.000 TL artırılarak 3.000.000.000 TL'den 15.000.000.000 TL' ye yükseltilmesine, geçerlilik tarihinin 2022-2026 yılları olarak güncellenmesine, Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 8. Maddesi'nin ekteki şekliyle tadiline, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir."

SPK ONAY VERMİŞTİ

2 Aralık'ta da SPK, SASA'nın çıkarılmış sermayesinin şarta bağlı sermaye artırımı yapılarak 2.255.830.245 TL'den 2.263.633.096 TL'ye yükseltilmesine ilişkin başvurusunu onaylamıştı.