SASA'nın GES yatırımına devlet desteği
SASA Polyester 336 milyon liralık Çatı Öztüketim Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımı için teşvik belgesi aldı
SASA Polyester Adana merkez sahasındaki binalarının çatılarına GES kurulması projesi için teşvik belgesi almaya hak kazandığını bildirdi.
Firmadan KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı:
"Şirketimizce 16 Şubat 2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda detayları duyurulan, yatırım bedeli 11.350.000 USD olan, Adana merkez sahamızdaki binalarının çatılarına anahtar teslim Çatı Öztüketim Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulması yatırımımız 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında teşvik belgesi almaya hak kazanmıştır.