Savic, Yusuf Yazıcı, 20 milyon Euro...

Transfer döneminde ismi Avrupa kulüpleriyle anılan Yusuf Yazıcı için İtalyan basınından yeni bir iddia geldi. La Repubblica'ya göre; Lazio, milli futbolcuyla ilgileniyor.

Ancak bu transferin gerçekleşmesi birçok etkene bağlı.

Buna göre; ilk olarak Real Madrid'in Paul Pogba transferi için Manchester United ile anlaşması gerekiyor. Pogba'nın transfer olması durumunda Kırmızı Şeytanlar, Fransız oyuncunun boşluğunu Lazio'dan Sergej Milinkovic-Savic ile doldurmayı planlıyor.

İtalyan ekibi bu durumda Milinkovic-Savic'in yerine Yusuf Yazıcı'yı transfer etmek istiyor. Habere göre; Lazio'nun 22 yaşındaki oyuncu için ayırdığı bütçe bonuslar hariç 20 milyon Euro. Daha önce Yusuf Yazıcı'yı transfer etmek isteyen Lille'in ise Trabzonspor'a bonuslar hariç 15 milyon Euro teklif ettiği iddia edilmişti.