Show TV’de 3 Mart Pazar akşamı ilk bölümüyle ekrana gelecek dizi için tüm ekip sıkı bir eğitimden de geçiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hatay Elmalı’da teröristlere karşı verdiği amansız mücadeleyi konu alan dizinin bir sahnesi için Saygın Soysal kaya tırmanışı yaptı. Çekimler öncesinde uzun süre eğitim alan Soysal’ın tırmanışı objektiflere böyle yansıdı. Saygın Soysal, Jandarma Özel Harekat Timi’nde Kıdemli Yüzbaşı Yiğit Alkan’ı canlandırıyor.

NÖBET İLK BÖLÜM FRAGMANI

Yayınlanan tüm tanıtımları yoğun ilgi gören ‘Nöbet’in seyircilerle buluşan tanıtımında Jandarma Binbaşı Barış Kalender (Yurdaer Okur) görev için Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Yiğit Alkan (Saygın Soysal)’ın da bulunduğu Hatay’ın Elmalı bölgesine gelirken, Ziya Cevran (Kürşat Alnıaçık) ve Barış Kalender’in birbirlerine meydan okuduğu anlar gerilimi yükseltiyor. Heyecan dolu çatışma sahnelerinin ekrana geldiği tanıtımda aksiyon hız kesmezken, eşi Yiğit Alkan için endişelenen Zeynep Alkan’ın (İpek Karapınar) korku dolu halleri dikkat çekiyor. Barış Kalender’in “Başınız öne eğilmesin evlatlarım, onurlu, inançlı, kararlı, dimdik durun. Hepimiz vatan için gerekirse can vermeye hazırız, nöbete devam edeceğiz!” sözleri ise izleyenleri duygulandırıyor.

Nöbet soluk soluğa izlenecek hikayesi ve “Gece vakti bu dağlarda ya kurt gezer ya jandarma!” mottosuyla yola çıkmaya hazır!

NÖBET OYUNCULARI KİMLER?

Nöbet’in başrollerini Yurdaer Okur, Saygın Soysal, İpek Karapınar, Deniz Bolışık, Kürşat Alnıaçık gibi önemli isimler paylaşıyor.

Nöbet etkileyici hikayesiyle Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV’de!