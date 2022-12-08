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Haberler Magazin Sefo: Yalancı çıkmasın diye geldim - Magazin haberleri
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Sefo: Yalancı çıkmasın diye geldim

Bursa'daki özel bir okulda 'ilkokul temsilcisi' seçilen Tuana Ulusoy'un (9), seçim vaadi gereğince Sefo okula geldi. Ulusoy ile birlikte okul bahçesinde konuşma yapan rapçi, öğrencilerle fotoğraf çektirip, şarkı söyledi

Sefo: Yalancı çıkmasın diye geldim - Magazin haberleri
Seçim vaadini gerçekleştirdi
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DHA

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde özel bir okulda ilkokul temsilciliğine aday olan Tuana Ulusoy, seçimi kazanması halinde herkese tatlı dağıtacağını ve rap şarkıcısı Sefo'yu okula getireceğini vaat etti. Yaklaşık bir ay önce yapılan seçimde Ulusoy başkan oldu.

Bir velinin Tuana Ulusoy'un vaadini sosyal medya hesabından paylaşması üzerine 'Sefo' lakaplı rapçi Seyfullah Sağır, bu duruma kayıtsız kalmadı. Rapçi, "İlkokul temsilcisi yalancı çıkmasın diye bu okula gideceğim. Ama tatlı işini çözmesi lazım" ifadelerini kullandı.

Daha sonra okul yönetimiyle iletişime geçen Sefo, dün okula gelerek öğrencilerle buluştu. Okul yönetimi ve okul temsilcisi Tuana Ulusoy ile görüşen Sefo, daha sonra öğrencilere mini konser verdi ve onlarla birlikte fotoğraf çekildi.

"SÖZÜMÜ TUTTUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Vaadini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu söyleyen Tuana Ulusoy, "Herkesin beni seçeceğini biliyordum. Seçim vaadimde tatlı dağıtacaktım bir de Sefo'yu getirecektim. Çok mutluyum ve heyecanlıyım. Bundan sonra da ünlüleri getirebilirim" ifadelerini kullandı.

"YALANCI ÇIKMASIN DİYE GELDİM"

Ulusoy'un sözlerinin ardından Sefo, "Sefo'yu getirdin de tatlı ne olacak?" diyerek espri yaptı. Öğrencilerle buluştuğu için mutlu olduğunu belirten şarkıcı Sefo, "Ben de heyecanlıyım. Çocukların mutluluklarını gördükçe mutlu oluyorum. Arada böyle şeyler yapmak bana iyi geliyor. Başkanın sözünü tutturduk. Yalancı çıkmasın diye buraya geldik. Sosyal medyada bir paylaşım gördüm. Hemen iletişime geçtik ve geldik" diye konuştu.

"KIZIMIN VAADİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ"

Kızının vaadini gerçekleştirmesine vesile olan Sefo'ya teşekkür eden Tuana Ulusoy'un annesi Semra Ulusoy da "Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bugün kızımın vaadini gerçekleştirdi. Çok mutluyum. Seçimden birkaç gün önce konuşmasını yaptığında bunu vaat etmişti. Kendisi de çok hızlı bir şekilde vaadini yerine getirdi" ifadelerini kullandı.

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