Volkswagen Grubu'nun İspanyol temsilcisi Seat, şehir içi kullanımı kolaylaştırması amacıyla tasarlanan yüzde 100 elektrikli konsept aracı Minimo’yu Mobil Dünya Kongresi’nde (Mobile World Congress - MWC) tanıttı.
Aracın tanıtımında konuşan Seat Başkanı Luca de Meo, "Minimo geleceğin şehir içi araç kullanımını şekillendirecek platformlar için özel olarak tasarlandı. Araç paylaşım şirketlerinin aradığı çözümü sağlayacak model, bu tip şirketlerin karını arttırması için anahtar olacak" dedi.
YÜZDE 100 ELEKTRİKLİ
İki kişilik oturma kapasitesi sunan yüzde 100 elektrikli konsept otomobil, entegre pil değişim sistemi ile geliştirildiği belirtildi. Aracın bu sayede şarj noktalarında şarj edilmek zorunda kalmadan 100 kilometreden fazla menzil sunabildiği kaydediliyor.
2.5 metre uzunluğunda, 1.2 metre genişliğinde ve 3.2 metre karelik yer kaplayan otomobilin, 7.2 metrekarelik normal bir otomobile kıyaslandığında, şehirdeki ekolojik ayak izini de azalttığı da açıklanıyor.
Seat'tan yapılan açıklamada, Minimo'nun motosiklet park alanlarına park edilebildiği ve normalde yalnızca bir otomobilin sığabileceği trafik şeridine yan yana sığabildiği vurgulanıyor.
SÜRÜCÜNÜN YAŞINI TESPİT EDİYOR
5G teknolojisine sahip bir aracın, otomobil sürücüsünün 16 ya da 18 yaşında olduğunu tespit ederek hızını 45 ya da 90 kilometre olarak tanımlayabildiği ve Android Auto’daki Google Asistan uygulaması ile kullanıcıların sesli komut ile otomobile bağlı kalabildiği bildirildi.
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