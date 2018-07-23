Honda Türkiye Gebze Şekerpınar’da ürettiği Civic sedan modelinin dizel versiyonu 157 bin 600 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sundu. Yeni Civic Sedan ve Hatchback Dizel’in, Türkiye’de yeni satış rekoru kırmalarına yardımcı olacağını söyleyen Türkiye Başkanı Takuya Tsumura, “2017 yılında Civic Sedan’ın yakalamış olduğu satış başarısı ile Türkiye’de satışlarını en fazla artıran marka olduk ve tarihimizdeki en yüksek satış rakamına ulaştık. Tabii ki bu başarı 2017 ile sınırlı kalmadı. Civic Sedan bu yılın ilk 6 ayında ulaştığı 11 bin 509 adetlik satışla, pazardaki tüm daralmaya rağmen filo dışı satışlarda segmentinin en çok tercih edilen modeli oldu. Bu artan talebe paralel olarak, 2017 yılı sonunda ikinci vardiya üretimine başladık. Birleşik Krallık’ı ihracat pazarlarımıza ekledi ve sağdan direksiyonlu Civic sedan modellerini üretmeye başladı. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi 2018’de de Türk müşterisinin uzun yıllardır yollara çıkmasını beklediği dizel motorlu Civic Sedan ile Honda’nın Türkiye’deki yeni rekorunu tazeleyeceğiz. Civic dizel versiyonunda 9 ileri ZF şanzıman seçeneği ile Civic ailesini genişletti” diye konuştu.

Honda’nın 120 beygir gücündeki 1.6 litre i-DTEC turbo dizel motoru, Civic Sedan’a atak bir sürüş karakteri kazandırıyor. Honda mühendisleri daha verimli bir motor elde etmek için yeni üretim süreçleri geliştirdi, farklı malzemeler ve yeni nesil birleşenler kullandı. Gelişmiş teknolojiler yardımıyla düşük emisyon ve NOx değerleri sunan 1.597 cc hacimli sıralı dört silindirli i-DTEC turbo dizel motor 4.000 d/d’da 120 beygir güç ve 2.000 d/d’da 300 Nm tork üretiyor. 9 ileri otomatik şanzımanla kombine edilen Civic Sedan 0’dan 100 km/s hıza 10,2 saniyede ulaşıyor. Civic Sedan bu motor ve şanzıman kombinasyonu ile 200 km/s son hıza erişebiliyor.

100 KM’DE 4.1 LİRTE TÜKETİYOR

Güncel NEDC test normuna göre 108 gr/km CO2 emisyon salımı gerçekleştiren Civic Sedan Dizel, fabrika verilerine göre 100 km’de 4,1 litrelik ortalama yakıt tüketimi değerine ulaşıyor. Modern ve yenilikçi mühendislik çözümlerini bünyesinde barındıran yeni Civic Sedan hafif yapı, rijit gövde, düşük ağırlık merkezi ve son derece gelişmiş bir süspansiyon sistemi ile oldukça keyifli ve eğlenceli bir sürüş deneyimi sunuyor. Yalın iç mekân, yeni teknolojiler ve kaliteli malzemelerle dikkat çekiyor. Alçak oturma pozisyonu sürücüye daha sportif bir his sağlıyor. Araçta bilgi ve eğlence sistemi Honda Connect, Apple CarPlay ve Android Auto desteği bulunuyor.

ZENGİN DONANIM SEÇENEĞİ

Zengin bir donanım paketiyle satışa sunulan yeni Civic Sedan Dizel aynı zamanda kullanıcının kişisel zevk ve gereksinimlerini tamamlayan opsiyonel aksesuarlarla kişiselleştirilebiliyor. Civic Sedan Dizel Otomatik Elegance donanımı ile 157 bin 600 TL, Executive donanımı ile 169 bin 800 TL’ye satın alınabiliyor. 5 kapılı hatchback modeli ise Elegance donanımı ile 158 bin TL, Executive donanımı ile 172 bin TL’ye tercih edilebiliyor.

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