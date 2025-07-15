Sel sularının içinde haberi aktardı!
Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü şaşkına çevirdi. Olayda bir televizyon muhabirinin sel haberini, sel sularının içerisinden aktardığı iddia edildi. Viral olan görüntülerin Pakistan'daki sel felaketi sırasında mı çekildiği yoksa yapay zeka ürünü mü olduğu konusu da tartışma yarattı
Sosyal medyada şaşkına çeviren bir görüntü ortaya çıktı. Olayda bir muhabirin sel bölgesinde yaşananları sel sularına girerek aktardığı iddia edildi.
Görüntüler, "Gazetecilik haberciliğine yeni bir boyut kazandıran bu muhabire hangi ödülü önerirsiniz?" şeklinde paylaşıldı. Viral olan görüntülerin Pakistan'daki sel felaketi sırasında mı çekildiği yoksa yapay zeka ürünü mü olduğu konusu da tartışma yarattı.