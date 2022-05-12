Blair, yıllar önce yaşadığı korkunç olayı bugüne kadar sadece terapistine anlattığını ifade etti. Ünlü isim, aradan geçen bunca zamanın ardından "İyileşme" sürecinin bir parçası olarak bu anısını da paylaştığını sözlerine ekledi.

Selma Blair, bu saldırının hayatının bu kadar merkezi bir noktasında yer aldığının uzun süre farkına varmadığını itiraf etti. Ünlü isim, "Çok fazla utancım ve suçum vardı. Bütün bunları bu sayfalara yazacak kadar güvende hissettiğim için minnettarım. Bu şekilde bu utanç yükünü hafifletebilirim." ifadelerini kullandı.