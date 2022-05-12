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Selma Blair uğradığı tacizi yıllar sonra anlattı

Uzun bir süredir MS (Multipl Skleroz) hastalığı ile mücadele eden oyuncu Selma Blair, geçmişine dair bilinmeyenleri 'Mean Baby' adlı kitabında gözler önüne serdi. Blair, gençlik dönemlerinde defalarca tecavüze uğradığını açıkladı

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  • Selma Blair uğradığı tacizi yıllar sonra anlattı

    Amerikalı oyuncu Selma Blair (49), 2018 yılının son döneminde sosyal medya hesabından MS (Multipl Skleroz) hastalığına yakalandığını açıklayarak, uzun bir tedavi süreci geçirmişti. Yaşadığı tüm zorluklara rağmen hayata iyimser bakışını yitirmeyen Blair, bu kez geçmişinin karanlık sayfalarını açtı.
  • Selma Blair uğradığı tacizi yıllar sonra anlattı

    'Legally Blonde' (Bu Nasıl Sarışın) filminde canlandırdığı 'Vivian' karakteri ile ünlenen aktris, anılarını kaleme aldığı ve 17 Mayıs'ta okuyucuyla buluşacak olan 'Mean Baby' adlı anı kitabında bilinmeyenlerini gözler önüne serdi.

    Bir çocuk annesi Blair, kitabında hayatının çok erken bir döneminde, henüz 7 yaşındayken alkol sorunu yaşamaya başladığını itiraf etti. Ünlü oyuncu, 20'li yaşlarına geldiğinde giderek yükselen bu bağımlılık yüzünden başına daha kötü olaylar geldiğini açıkladı.
  • Selma Blair uğradığı tacizi yıllar sonra anlattı

    "BENİM İÇİN BAŞLANGIÇTA BÜYÜK BİR RAHATLAMAYDI"

    Selma Blair, kitabında yer verdiği geçmişiyle ilgili olarak People Dergisi'ne açıklamalarda bulundu. Blair, hayatının ilk döneminde alkole sığındığını belirtti. Ünlü yıldız, "Benim için başlangıçta büyük bir rahatlamaydı. Gençliğimde alkolü bir tür rahatlama ve başa çıkma mekanizması olarak görüyordum." diye konuştu. Selma Blair, ayrıca küçük yaşta başladığı bu kötü alışkanlığı nedeniyle kısa sürede bu konuda bir tür uzman olduğunu da söyledi.
  • Selma Blair uğradığı tacizi yıllar sonra anlattı

    "LÜTFEN, DURUN!' BİLE DİYEMEDİM"

    Selma Blair'in kitabına göre, ünlü yıldızın başına gelen ilk korkunç olay şöyle gerçekleşti: 

    Lise yıllarında ilkbahar tatili sırasında çıktığımız ve çok alkol aldığımız bir günün sonrasında tecavüze uğradım. Her iki kişinin de bana bunu yapıp yapmadığından emin değilim. Ama birinin tecavüz ettiğinden eminim. Sessizdim ve her şeyin bitmesini bekledim. O gün defalarca tecavüze uğradım, çünkü öylesine sarhoştum ki "Lütfen, durun!" bile diyemedim.
  • Selma Blair uğradığı tacizi yıllar sonra anlattı

    Blair, yıllar önce yaşadığı korkunç olayı bugüne kadar sadece terapistine anlattığını ifade etti. Ünlü isim, aradan geçen bunca zamanın ardından "İyileşme" sürecinin bir parçası olarak bu anısını da paylaştığını sözlerine ekledi.

    Selma Blair, bu saldırının hayatının bu kadar merkezi bir noktasında yer aldığının uzun süre farkına varmadığını itiraf etti. Ünlü isim, "Çok fazla utancım ve suçum vardı. Bütün bunları bu sayfalara yazacak kadar güvende hissettiğim için minnettarım. Bu şekilde bu utanç yükünü hafifletebilirim." ifadelerini kullandı.
  • Selma Blair uğradığı tacizi yıllar sonra anlattı

    Selma Blair kitabında, gençlik yıllarında yaşadığı başka travmaları da anlattı. Bunlar arasında yatılı okulda okuduğu sırada başına gelen bir başkası da var. Blair'in anlattığına göre söz konusu kişi, öğrenim gördüğü okulun yöneticilerinden biriydi. O yöneticinin okulda çok sevilen biri olduğunu belirten Blair, kitabında danışıp konuşabileceği öyle bir büyüğü olduğu için kendini şanslı hissettiğini yazdı.
  • Selma Blair uğradığı tacizi yıllar sonra anlattı

    "KENDİMİ ASLA GÜVENDE HİSSETMEDİM"

    Amerikalo oyuncu, bir kış tatili öncesinde vedalaşmak ve birbirleriyle hediye değiş tokuşu yapmak üzere odasına girdiğinde yaşadıklarının kalbini kırdığını belirtti. Blair, kitabında "Onun karşılaştığım en harika adam olduğunu düşünüyordum. Yakışıklı, cömert ve uzun boylu. Otoriteye güveniyordum. Sadece bir yeniyetmeydim." ifadelerini kullandı.

    Oyuncu, tatil öncesi veda etmek için odasına gittiğinde söz konusu yöneticinin kendisini eliyle taciz ettiğini anlattı. Selma Blair, "Beni tehdit etmedi, bana tecavüz etmedi. Ama beni kırdı. Bir daha böyle bir şey olmadı ama kendimi asla güvende hissetmedim." dedi.
  • Selma Blair uğradığı tacizi yıllar sonra anlattı

    "ANNEM 'KİMSEYE SÖYLEMEMELİSİN' DEDİ"

    Blair, kitabında bu yaşadıklarını annesine anlattıktan sonra karşılaştığı tepkiye de yer verdi. Ünlü oyuncu, annesinin "Bunu kimseye söylememelisin. O okulda sevilen biri. Sen de sorunlu bir kız olarak nitelendirilirsin." dediğini anlattı.

    Selma Blair, ayrıca kitabında yatılı okuldaki son yılında, bir kompozisyon nedeniyle ödül kazandığında söz konusu yöneticinin kendisini tebrik ettiğini ve annesine, "Onunla gurur duymalısınız." dediğini de yazdı. Blair, bunun üzerine annesinin o yöneticiye "Ne yaptığını biliyorum. Kızımdan uzak dur!" deyip, yürüyüp uzaklaştığını da satırlarına ekledi.
  • Selma Blair uğradığı tacizi yıllar sonra anlattı

    "GELECEKTEN UMUTLUYUM"

    Blair, 2016 yılında tüm bu kötü alışkanlıklarından kurtulduğunu belirtti. Şu anda 10 yaşındaki oğluyla, odak noktasına sağlığını oturttuğu bir hayat sürdüren Blair, geleceğinden de umutlu olduğunu belirtti.
  • Selma Blair uğradığı tacizi yıllar sonra anlattı

    ESKİ SEVGİLİSİNE UZAKLAŞTIRMA KARARI ÇIKARTTIRMIŞTI

    Öte yandan Selma Blair, geçtiğimiz aylarda eski sevgilisi Ronald Carlson'dan şiddet gördüğü iddialarıyla gündeme gelmişti. Blair, MS hastalığı yüzünden baston kullanmak zorunda kaldığı için kendisini aşağılayan eski sevgilisi hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttırmıştı.
  • Selma Blair uğradığı tacizi yıllar sonra anlattı

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