Semih Kılıçsoy Cagliari yolunda!
Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, İtalya yolunda... Serie A ekiplerinden Cagliari'nin, 20 yaşındaki hücum oyuncusu için siyah-beyazlılara satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu ve tarafların anlaşmak üzere olduğu belirtildi.
Türk futbolunun ve Beşiktaş'ın gelecek vadeden yıldız adaylarından Semih Kılıçsoy, İtalya'ya transfer oluyor.
İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre; 20 yaşındaki hücum oyuncusu için Serie A ekibi Cagliari devreye girdi.
Geçen sezon Serie A'da kalmayı başaran ve bu yaz kadrosunu güçlendirmek isteyen Cagliari, Semih Kılıçsoy transferi için Beşiktaş ile görüşmelere başladı.
Beşiktaş ve Cagliari'nin, 14 milyon Euro satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinde anlaşmaya yakın oldukları belirtildi.
Beşiktaş'ta geçen sezon 46 maça çıkan Semih Kılıçsoy, 4 gol, 6 asistlik performans sergiledi.
Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olarak gösterilen Semih'in Beşiktaş ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.