Şenol Güneş 12 yıl sonra İnönü'de rakip!

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, geçtiğimiz hafta 2-0 kazanılan Sivasspor maçının 11’inde tek değişiklik yaptı. Norveçli teknik adam, Muçi’nin yerine sakatlığını atlatan Rafa Silva’yı 11’de sahaya sürdü.

Kaleyi Mert Günok’a emanet eden Solskjaer, savunma dörtlüsünü; Svensson, Emirhan Topçu, Uduokhai ve Masuaku’dan oluşturdu. Orta sahada Chamberlain ve Gedson’u sahaya süren Solskjaer, hücum hattının sağında Rashica, 10 numara Mario, sol kanatta ise Rafa Silva’ya şans verdi. Norveçli teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise Immobile oldu.

YENİ TRANSFER ARROYO KULÜBEDE

Beşiktaş’ın Ekvador ekibi Independiente Del Valle’den kadrosuna kattığı Keny Arroyo, ilk kez bir maç kadrosunda yer aldı. 19 yaşındaki Ekvadorlu oyuncu, Trabzonspor karşılaşmasına yedek kulübesinde başladı. Diğer yeni bir transfer Elan Ricardo ise Trabzonspor mücadelesinin kadrosunda kendine yer bulamadı. Öte yandan kiradan dönen Amir Hadziahmetovic maç kadrosunda yer aldı.

REKLAM

MERT GÜNOK’A 100’ÜNCÜ MAÇ PLAKETİ Siyah-beyazlı ekibin tecrübeli file bekçisi Mert Günok’a karşılaşma öncesinde 100’üncü maç plaketi verildi. Avrupa Ligi’nde oynanan Athletic Bilbao maçında Beşiktaş formasıyla 100’üncü maçına çıkan Mert Günok, Bolu’da yaşanan yangın felaketi nedeniyle plaket almak istememişti. Tecrübeli file bekçisi, 100’üncü maç plaketini Trabzonspor maçı öncesinde aldı. ŞENOL GÜNEŞ’TEN 4 DEĞİŞİKLİK Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, geçtiğimiz hafta 1-0 kazanılan Eyüpspor maçının 11’inde 4 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam; takımdan ayrılan Umut Güneş’in yanı sıra Lundstram, Nwakaeme ve Zubkov’un yerlerine Mendy, Cham, Ozan Tufan ve Sikan’ı 11’de görevlendirdi. ŞENOL GÜNEŞ 12 YIL SONRA İNÖNÜ’DE RAKİP Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, 12 yıl sonra Beşiktaş deplasmanına rakip olarak geldi. Beşiktaş’ta yaşadığı 2 şampiyonlukla taraftarların sevgilisi haline gelen tecrübeli teknik adam, Beşiktaş’a son olarak 12 Ekim 2012 tarihinde Trabzonspor’un başındayken konuk olmuştu.