A Milli Takım'da görevine son verilen Mircea Lucescu ile, Rumen çalıştırıcının yerine göreve gelmesine kesin gözüyle bakılan Şenol Güneş'in arasındaki Milli Takım diyalogu ortaya çıktı!

Tecrübeli çalıştırıcı 11 Ocak günü ekibindeki Tayfur Havutçu ve Carlo Nicolini ile Beşiktaş kampını ziyaret ederken Şenol Güneş ile samimi görüntüleri konuşulmuştu. İkilinin buradaki sohbeti de ortaya çıktı.

Sporx'in haberine göre Şenol Güneş, Rumen çalıştırıcıya "Hocam, Milli Takım'da çalışmalar nasıl gidiyor?" diye sorarken Lucescu da Güneş'e "Milli Takım'ı sana hazırlıyorum" cevabını verdi.

"SİZE OYUNCU HAZIRLAMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Rumen teknik adamın, görevde iken sık sık Güneş'in isminin gündeme getirilmesine karşılık, otel lobisinde yaptığı bu espri etraftakiler tarafından da gülüşmelere neden olduğu Güneş'in bu yaklaşıma, "Yerimizden mutluyuz, biz de size (Milli Takım'a) oyuncu hazırlamaya çalışıyoruz" karşılığı verdiği öğrenildi.