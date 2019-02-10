Şenol Güneş, Milli Takım için o isimle görüştü

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in A Milli Takım'la anlaştığı yönündeki haberler gündemdeki yerini korurken tecrübeli çalıştırıcıdan konuyla ilgili flaş bir hamle geldi.



Asist Analiz'in haberine göre Güneş, geçtiğimiz hafta TFF Genç Milli Takımlar Sorumlusu ve eski öğrencisi Tolunay Kafkas ile bir araya gelip bilgi aldı. Güneş'in sonrasında da Milli Takım'da ekibinde görmek istediği Fenerbahçe Kaleci Antrenörü Alper Boğuşlu ile bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü.



Şu anda Sarı-Lacivertliler'in teknik heyetinde bulunan Boğuşlu'nun hem Fenerbahçe hem de Milli Takım'da çalışacağı bir formül üzerinde durulduğu kaydedildi.