Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Atiker Konyaspor'u Shinji Kagawa'nın 90+4'üncü dakikada attığı golle 3-2 mağlup ederken karşılaşma boyunca Fikret Orman ve Milli Takım'la anlaşan Şenol Güneş'e tepki gösterildi. Maç sonrasında ise ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Taraftarlar Vodafone Park'ta maç 2-2 iken son 10 dakikada "Söylesene bize hoca bu takım niye oynamıyor?" tezahüratları yaparken Şenol Güneş maç sonrasında orta yuvarlağa geldi.

Takımı orta sahanın merkezinde toplayan tecrübeli çalıştırıcı, oyuncularına tribünleri alkışlattı. Tribünler ise bu hareketlere ıslıklayarak cevap verdi. Güneş ve futbolcular içeri hareketlenirken tribünlerde yine "Şenol Güneş istifa" sesleri yükseldi. Güneş bu tezahüratlara el sallayarak cevap verdi.

Güneş'in bu hareketi kafalarda soru işaretleri yaratırken "İstifa edecek" şeklinde yorumlandı!