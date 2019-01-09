Beşiktaş İkinci Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı takımın Antalya kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Adalı'nın sözlerinden satırbaşları şöyle:

"BURAK EN AZ 10 GOL ATAR"

"Burak Yılmaz’ı taraftarın sahiplenmesi lazım. Her futbolcuda olduğu gibi geçmişte hataları olabilir ama Burak iyi bir Beşiktaşlı’dır. Ben sabır gösterilmesini istiyorum. Hocamız çok istedi. Katkı sağlayacağına inandığımız için aldık. Taraftar içini rahat tutsun. Sezon bitene kadar birbirimize sabır gösterelim. İki galibiyetle her şey değişebilir. Bizim için önemli olan Beşiktaş. Sadece Burak değil birçok futbolcuyla konuşuyorum. İkinci yarıda bambaşka bir Beşiktaş için çaba sarf ediyoruz. Şunu herkes bilsin ben Beşiktaş’a zarar verecek biriyle biriyle çay bile içmem. Burak Yılmaz ikinci yarıda en az 10 gol atar.” dedi.

"SAĞ BEK ALACAĞIZ"

“Transferde bir sağ bek alacağız. Başka bir planlamamız yok şu an için. Birçok isim var. Şu an görüşmeler yapılıyor. Düşünün devre arasındaki kampa iki transfer yetiştirdik. Mirin geldi, iki gün sonra hazırlık maçına çıktı. Tüm bunları şampiyon olmak için yapıyoruz.”

" ŞENOL GÜNEŞ'E 3 YILLIK TEKLİF"

"Şenol Güneş hocamıza çok inanıyoruz. Biz ona üç senelik senelik bir teklifte bulunduk. Onunla devam etmeyi çok istiyoruz. Hocamızın cevabını bekliyoruz. Kendisi teşekkür etti böyle bir teklif için. Sezon sonunu bir görelim dedi. Seçim var dedi. Elbette Beşiktaş’a önemli futbolcular alınmalı ama artık altyapıya, yerli gençlere de yatırım yapacağız. Sağ bekle transferi kapatmayı düşünüyoruz. Hocamız bir sağ bek istiyor. Giden olursa o zaman bakarız fakat resmi bir teklif gelmedi kimseye."

OĞUZHAN ÖZYAKUP'A DESTEK

"Oğuzhan Özyakup bizim için önemli bir oyuncu. Oğuzhan oynarsa 4 hafta sonra şampiyon olabilirizi konuşabiliriz. Özel hayatı ile ilgili çıkan haberler doğru değil. İzin gününde gezebilirler. Zamanında ben bile oyuncuyla izin gününde gezerdim. Benim kontrolüm altında olsun diye beraber takılırdım. Gördüğüm kadarıyla gece hayatı olan bir oyuncu değil.”

"FABRI GELMEK İSTİYOR"

"Fabri ile her zaman görüşülüyor. Gelmek de istiyor ama yabancı kontenjanını biliyorsunuz. Şimdi kontenjan boşalsa önceliğimiz sağ bek. Fabri şu anki şartlarda zor. İleride ne olur bilemem tabii.”

BAŞKAN ADAYI OLACAK MI?

"Başkan Fikret Orman olduğu sürece benim adaylığım söz konusu olmaz. Mayıs’ta aday olanlar olur mu bilemem ama bir Beşiktaş kongre üyesi için en şerefli şey elbette yönetici olmak, başkan olmaktır. Ama şimdiden böyle şeyleri konuşmak doğru değil. Kaldı ki Başkan Fikret Orman aday olacağını da söyledi.”

"TOLGAY İÇİN FENERBAHÇE'YLE GÖRÜŞÜYORUZ"

"Tolgay Arslan için Fenerbahçe ile görüşüyoruz, henüz netleşen bir durum yok. Tolgay çok iyi bir oyuncu ama sadece futbol değil saha dışı duruşu da önemli. Eğer takımdan ayrılmazsa kadro dışı durumuna Şenol Güneş karar verecek. Çünkü hocamızın kararıyla satış listesine koyduk.”

"TOLGA VE GÖKHAN İÇİN TEKLİF YOK"

"Tolga Zengin ve Gökhan Töre için henüz bir teklif yok. Vida ve Babel'e de aynı şekilde yazılıp çizildiği gibi teklif yok. Orkan mevzusu vardı. Şu an Adana Demirspor'dan ayrıldı. Durumuna bakacağız. İsteyen olursa yine kiralayacağız.''

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