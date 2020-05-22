Kulüpler Birliği'nde 18 takımın hepsi, TFF Başkanı ve birkaç yöneticisi ile bir araya geldi. Kasımpaşa dışında kimse dışarıda kamuoyuna açıkladığı fikirlerler ilgili beyanda bulunmadı. Sadece Kasımpaşa her zamanki fikir - öneri ve eleştirilerini söyledi. En alt sıradan başlayarak yukarı doğru 7 takım küme düşmenin kaldırılmasını istedi. TFF İcra Kurulu Üyesi Erhan Kamışlı, bu önerinin gelebileceğini bildiğinden hazırladığı bir çalışma ile gelmişti ve düşmenin kaldırılması, seneye 21 takımlı lig olması durumunda gelirlerde kulüp başına ne kadar azalma olacağını anlattı. Beşiktaş ve Fenerbahçe "TFF ne karar alırsa uyarız" dediler. TFF, bu tip bir öneriyi kabul etmemezlik edemez. Alıp değerlendirme makamı çünkü onlar. Tahminim bayram sonrası ilk yönetim kurulu toplantısında konuyla ilgili karar verilir.

Buradan açıkça sesleniyorum. Eğer düşme kaldırılırsa ligin oynanmasına da gerek yoktur. İlk 4 sıradaki takımlar şampiyonluk için Play-Off oynasınlar; diğerleri de şimdiden tatile çıkıp yeni sezona hazırlansınlar. Rekabeti etkileyecek; maç sonuçlarına doğrudan tesiri olacak bu karar alınacaksa eğer şampiyonluk adayları bu rakipleri rahat rahat geçerler ve birbirleriyle oynadıkları maçlar sonucu belirler. Ayrıca düşme olmazsa bu şampiyonluk yolundaki takımların birbirleriyle oynayacakları müsabakalar dışındaki maçlar lay lay lom geçmekten öte her türlü bahis operasyonuna da açık hale gelir.

TFF'nin vicdanlarda negatif yer edecek böyle bir karar almayacağını umuyorum. İlla düşme kalkacaksa Play-Off oynanır ve şampiyon belli olur. Bunun başka yolu yoktur.

Ayrıca TFF'nin bu kadar çok beIN'in elinde oyuncak olmasını da anlayamıyorum. 2022 Katar için dünyanın hemen her yerine yatırım yapan bu ülke, Barcelona'nın formasından; Fransa'nın yayıncılığından çekildiğine göre bizim ülkemizden de çekilecektir. İstediğini almıştır. Hala bu şirketin taleplerine boyun eğip 4 haftada mis gibi bitirilebilecek ligi lastik gibi 7 haftada uzata uzata sürdürmenin kime ne faydası vardır? TFF, beIN'i düşündüğü kadar oyuncuları, çalışanları, kulüpleri de düşünseydi keşke.