Önce Galatasaray maçında 50 bin seyircinin önünde 2-0'dan geri döndüler. Fenerbahçelilerin hemen hepsi şunu söyledi: "Galibiyeti kaçırdık. Ölü halimizi bile yenemediler.. Bu halimizle bile yenemediler.." Galatasaraylılar ne derse desin
Fenerbahçeliler maç sonu olaylar için de şunu diyor:
"Bizi yenemediler, galibiyeti kaçıran da biz olduğumuz için zorlarına gitti.. Fatih de Hasan da ondan çıldırdı.." Bu düşünce yapısı takıma ve camiaya moral verdi. Hafta içi cezalar konusunda da fazla polemikle uğraşmadılar.
Anderlecht maçı kritikti. O maç da neredeyse doğru dürüst pozisyon vermeden kazanılınca Alanya maçına "yeniden" motive olmaya teşne bir camia olarak hazırlandılar. Maça da iyi başlayıp pozisyon da üretilince taraftar da desteği artırdı. Ayew'in golü kilidi açtı, Frey'in golü de skoru rahatlattı. İkinci devrede Koeman doğru bir şey yaptı. 4-2-4 oynuyor takım. 2-0 olunca, takımının hafta içi yorgunluğunu da dikkate alıp 4-2-3-1'e döndürdü takımını. Frey'i sola attı; Valbuena'yı da santrafor arkasına çekti. Bu diziliş Alanya'ya topu bırakıp kontraya çıkmaya dayalı bir düzen içeriyordu. Sadece bir kez doğru kontra yapabildiler. Koeman'ın hatası Şener'in sakatlığında Isla'yı sağ beke çektikten sonra İsmail'i orta göbeğe almasıydı. İsmail de hemen sarı kartlık olunca bu kez defansif işler aksadı. Takım iyice gömüldü. 'Kayıp Hazine' Slimani de hiç top tutamayınca Alanya etken takım oldu. Harun'un 62 ve 77'deki 2 kurtarışları takımı tuttu.. Koeman'ı değişiklikleri konusunda soru işaretli olarak değerlendiriyorum. Ama artıları var.
Misal kompleksi yok belli ki.. Kendisine tripli tweet atan Benzia'ya sadece 1 maç ceza verip oyuna alması gibi.. (Benzia ile sözleşme yenilenmemeli o ayrı kompleks yapmaması ayrı)
Isla'yı orta ikilide değerlendirmesi soru işaretli de olsa bu oyuncuyu dün çok beğendim. Bu da artı.
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