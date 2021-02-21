Hiç merak etmeyin sevgili Fenerbahçeliler. Şampiyonluk ümidiniz sakın kaybolmasın. Erol Bulut'a inanıp güvenmeye devam edin! Sportif Direktör Emre Belözoğlu ne kadar doğru bir karar vermiş Bulut'u getirmekle! Hatta bizim gibi birkaç kendini bilmeze rağmen PANİK HAVASI VARMIŞ GİBİ davranmayarak Erol Bulut'la devam etmesi müthiş bir ferasetti!

Fenerbahçe evinde 5. ve bence son kez kaybetti! Bundan sonra kaybetmez! İrfan Can ve Gustavo geldiğinde bu takım harika bir takım haline gelecek!

"İyi oyun" dediğiniz şey ZATEN BİR ALGI OYUNU'dur! İyi oyun diye bir şey yoktur, kazanmak vardır! Göztepe karşısında olmadı ama iş kazası olarak görmek lazım!

Erol Hoca'nın bugün rezil bir gününde olan, son 20-25 dakikada artık yürüyemez hale gelen Mesut'u oyundan çıkaramayacağını falan düşünmek safsatadan ibarettir!

Camiayı karıştırmak isteyenlere göz yummayın! Cisse geçen sene 22 gol atmış büyük bir futbolcu! Onu da attı içeri, şahane bir sezon geçiren Samatta'yı da! Thiam'ı oyundan aldığı için eleştirmeyin, sakattır muhtemelen! "F.Bahçe'de frikikçinin kim olduğu da belli değil" diyenler tamamen ALGICI'dır! Sinan Gümüş çok iyi bir transfer olduğunu bir kez daha belli etti! Keşke Lemos da olabilseydi! Ha bu arada #seninleyizmerthakanyandaş ..

Hiç kafaya takmayın! Her şeyin çok güzel olacağına inanın!

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Fenerbahçeliler böyle 'Pembe Gazete'ye ihtiyaç duyuyorlar. Gerçekleri acımasızca söyleyenleri "Hain" diye "Algıcı" diye "İş bilmez" diye eleştiriyorlar, suçluyorlar. Ya yönetim beslediği, ya da yönetime yanlayan ve yönetimdenmiş gibi görünen trollere saldırtıyorlar. Ben zamanında söyleyeceğimi söyledim. Şimdi 100 numaralarınız, çok sevdiğiniz abileriniz söylesin.

Sertaç Komsuoğlu "Herkes 48 puanda" tweeti atmıştı. Şimdi de "3 puan önemli değil" tweeti atsın mesela.

Allah'tan onun yönettiği basketbol takımı topladı da nisanda yine herkes Ataşehirli olur!