Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigFenerbahçeSerdar Ali Çelikler: Fenerbahçe iyi yolda! Son dakika spor haberleri
ABONE OL

Serdar Ali Çelikler: Fenerbahçe iyi yolda!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu. Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, sarı-lacivertlilerdeki son durumu değerlendirdi

Serdar Ali Çelikler: Fenerbahçe iyi yolda! Son dakika spor haberleri

Hiç merak etmeyin sevgili Fenerbahçeliler. Şampiyonluk ümidiniz sakın kaybolmasın. Erol Bulut'a inanıp güvenmeye devam edin! Sportif Direktör Emre Belözoğlu ne kadar doğru bir karar vermiş Bulut'u getirmekle! Hatta bizim gibi birkaç kendini bilmeze rağmen PANİK HAVASI VARMIŞ GİBİ davranmayarak Erol Bulut'la devam etmesi müthiş bir ferasetti!

Fenerbahçe evinde 5. ve bence son kez kaybetti! Bundan sonra kaybetmez! İrfan Can ve Gustavo geldiğinde bu takım harika bir takım haline gelecek!

"İyi oyun" dediğiniz şey ZATEN BİR ALGI OYUNU'dur! İyi oyun diye bir şey yoktur, kazanmak vardır! Göztepe karşısında olmadı ama iş kazası olarak görmek lazım!

Erol Hoca'nın bugün rezil bir gününde olan, son 20-25 dakikada artık yürüyemez hale gelen Mesut'u oyundan çıkaramayacağını falan düşünmek safsatadan ibarettir!

Camiayı karıştırmak isteyenlere göz yummayın! Cisse geçen sene 22 gol atmış büyük bir futbolcu! Onu da attı içeri, şahane bir sezon geçiren Samatta'yı da! Thiam'ı oyundan aldığı için eleştirmeyin, sakattır muhtemelen! "F.Bahçe'de frikikçinin kim olduğu da belli değil" diyenler tamamen ALGICI'dır! Sinan Gümüş çok iyi bir transfer olduğunu bir kez daha belli etti! Keşke Lemos da olabilseydi! Ha bu arada #seninleyizmerthakanyandaş ..

Hiç kafaya takmayın! Her şeyin çok güzel olacağına inanın!

☆☆

Fenerbahçeliler böyle 'Pembe Gazete'ye ihtiyaç duyuyorlar. Gerçekleri acımasızca söyleyenleri "Hain" diye "Algıcı" diye "İş bilmez" diye eleştiriyorlar, suçluyorlar. Ya yönetim beslediği, ya da yönetime yanlayan ve yönetimdenmiş gibi görünen trollere saldırtıyorlar. Ben zamanında söyleyeceğimi söyledim. Şimdi 100 numaralarınız, çok sevdiğiniz abileriniz söylesin.

Sertaç Komsuoğlu "Herkes 48 puanda" tweeti atmıştı. Şimdi de "3 puan önemli değil" tweeti atsın mesela.

Allah'tan onun yönettiği basketbol takımı topladı da nisanda yine herkes Ataşehirli olur!

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fenerbahçe: 0 - Göztepe: 1 MAÇ SONUCU
FUTBOLKadıköy'de şok!
SON DAKİKA: Erol Bulut'tan flaş açıklama! "Kimse tehdit edemez" Spor haberleri
FUTBOL"Fenerbahçe'yi kimse tehdit edemez"
Fenerbahçe’den evinde 5. mağlubiyet
FUTBOLFenerbahçe’den evinde 5. mağlubiyet
SON DAKİKA: Galatasaray'ı savunması zirveye taşıdı! Spor haberleri
FUTBOLSavunma zirveye taşıdı!
SON DAKİKA: Alanyaspor Galatasaray maç yorumları! İşin sırrı... Spor haberleri
FUTBOLİşin sırrı Belek'te!
Sivasspor: 2 - Kayserispor: 0 (MAÇ SONUCU)
FUTBOLSivasspor çıkışta! 2'de 2...
Caner ve Thiam'dan değişikliklere tepki
FUTBOLDeğişikliklere tepki
Lionel Messi’den bir rekor daha
FUTBOLMessi’den bir rekor daha
Erol Bulut: "Telafi edeceğiz"
FUTBOL"Telafi edeceğiz"
Lille, Lorient deplasmanında 3 puanı 4 golle aldı
FUTBOLLille 4 golle kazandı